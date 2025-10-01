El plan del Gobierno para garantizar entrega de medicamentos tras llamado de la Corte

Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el acceso a medicamentos, el Ministerio de Salud y Protección Social afirmó que en Colombia no hay un desabastecimiento generalizado y que, junto a distintos actores del sistema, se están ejecutando acciones para superar los problemas puntuales en la distribución.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la compra centralizada de fármacos para enfermedades huérfanas y la entrega de más de 819.000 frascos de tratamiento antirretroviral para personas con VIH. A esto se suma el impulso a proyectos de desarrollo de medicamentos estratégicos y la promoción de la producción nacional de biológicos contra el cáncer.

El Gobierno también afirmó que emitió la Resolución 1809 de 2025, con la cual se refuerza la vigilancia farmacéutica, y puso en marcha un tablero público en línea que permite consultar en tiempo real los reportes de disponibilidad enviados por EPS y gestores farmacéuticos.

Medicamentos // Foto: Unplash

Además, se estableció un trabajo conjunto con entidades como el Invima, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Fondo Nacional de Estupefacientes y la Defensoría del Pueblo, con el fin de atender las alertas y mejorar la entrega de tratamientos en el territorio nacional.



En el frente regulatorio, el Invima ha resuelto más de 23.000 trámites de medicamentos desde 2023, priorizando aquellos en riesgo de desabastecimiento y acelerando autorizaciones de importación, cambios de fabricantes y visitas de planta para garantizar su entrada al país. Aunque la entidad aclara que la disponibilidad final depende de decisiones comerciales de laboratorios e importadores, los esfuerzos se han centrado en facilitar la llegada de fármacos esenciales.

De forma paralela, la Adres ha fortalecido los mecanismos de giro directo y auditoría, lo que ha permitido reducir tiempos de pago y garantizar mayor fluidez en los recursos para la cadena de suministro.