En Colombia se desperdician toneladas de comida: podrían alimentar 8 millones de personas en un año

La magnitud del desperdicio de comida en Colombia es alarmante: más de 9,7 millones de toneladas de alimentos se pierden y desperdician anualmente, una cifra suficiente para nutrir a 8 millones de personas durante todo un año, con tres comidas diarias. Mientras tanto, la realidad es que 19,2 millones de colombianos sufren insuficiencia alimentaria y más de 392.000 niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica.

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, la red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) lanzó un llamado a la acción colectiva, al considerar que esta es la forma más efectiva de reducir el hambre en el país.

“En un país donde cada semana mueren, en promedio, tres niños menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición, resulta inaceptable que casi un tercio de los alimentos producidos no llegue a la mesa de los colombianos”, afirmó Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de Abaco.

Comida / Foto: NotCo

“Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es salvar vidas, es darle a nuestra infancia la oportunidad de crecer más fuertes, más inteligentes y más felices”.



Actualmente, Abaco reúne 26 bancos de alimentos distribuidos en todo el país, que rescatan más de 48.000 toneladas de comida apta para el consumo cada año. Estos alimentos se convierten en raciones para más de 1,4 millones de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la cifra apenas cubre una fracción del desperdicio total que se genera en Colombia.

Uno de los mayores retos está en el campo, donde se concentra el 40 % de las pérdidas de alimentos. Para enfrentarlo, Abaco ha fortalecido su programa Reagro, que conecta directamente con productores agrícolas para recuperar lo que no logra comercializarse. Solo en el último año, esta iniciativa rescató más de 10.000 toneladas de frutas y verduras que fueron entregadas a familias vulnerables.

Con estos esfuerzos, la red insiste en que combatir el desperdicio no es solo una cuestión de eficiencia, sino una estrategia vital para salvar vidas, reducir el hambre y darle esperanza a millones de colombianos que hoy sufren por la falta de comida.