EPS Sanitas delegó como gestor farmacéutico a empresa cuestionada por presidente Petro

Las quejas por falta de medicamentos también está alcanzando a la intervenida EPS Sanitas, la cual cambiará este 31 de marzo el gestor farmacéutico que atiende a miles de usuarios en Valledupar y diez municipios de La Guajira.

La notificación del cambio empezó a ser realizada en la mañana de este viernes 28 de marzo a los usuarios, a través de mensajes de texto, en los que les indican que el cambio en la prestación del servicio, que actualmente tenía SyD, será asumida por Éticos Serrano Gómez desde el martes 1 de abril. Una decisión que hace parte del resorte del Gobierno, a partir de la intervención que adelanta a Sanitas.

Esto no hubiese resultado sorprendente para algunos, de no ser por los cuestionamientos que públicamente ha lanzado el mandatario contra esta empresa en los últimos días en el consejo de ministros y en sus redes sociales, pese a que se trata de una empresa con amplia trayectoria en el sector. No obstante, el mandatario cuestionó a la misma por los vínculos que tiene con la familia Char.

Es de recordar que el presidente de la República se ha ido lanza en ristre contra el dispensario Éticos Serrano Gómez, por un billonario contrato que recibió en los últimos 15 días del gobierno de Iván Duque para entregar medicamento a las fuerzas militares.

Incluso, este jueves solicitó a la Superintendencia de Salud investigar a esta compañía para verificar los precios a los que la empresa barranquillera está adquiriendo los medicamentos que dispensa al Ejército y la Policía, y contrastarlo con los valores a los que los está vendiendo al sistema de Salud. Además, cuestionó que al existir vasos comunicantes entre los directivos de Éticos y la familia Char, esto pudiese ser la clave detrás del no apoyo a la Reforma de la Salud por parte de partidos como Cambio Radical.

"José Manuel Carbonell ejecutivo de la casa Char, es el representante de "Colombiana de inversiones SA" y de "Olímpica SA", que controlan la empresa "Eticos Serrano y Gomez" a quien Duque, a través de "compra eficiente" entregó un contrato por 1, 7 billones de pesos para suministrar medicamentos al ejército y la policía, 15 días antes de salir del cargo... ¿Por eso se opone Cambio Radical a la reforma a la salud? repetitivamente hermanos y familiares en los grados de que habla la ley, aparecen como contratistas directos o presidentes y senadores del partido Cambio Radical en negocios que suman billones de pesos del erario de la salud de los colombianos", manifestó el presidente en un mensaje publicado en la red X el pasado 27 de marzo.

La información fue confirmada a Blu Radio por el equipo de comunicaciones de Sanitas, aunque indicaron que la socialización a medios sobre el cambio en el gestor farmacéutico será realizada este fin de semana.