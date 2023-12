Es absolutamente inviable: investigador sobre presupuesto de la reforma a la salud

La reforma a la salud ocupa la agenda diaria de los colombianos. Recusaciones, señalamientos por mermelada y declaraciones por parte el ministro de Salud sobre vacunas y de control de precios, pero nada dice el Gobierno de la financiación de este proyecto de ley, del que se conoció que costaría 929.000 millones de pesos en 2024 , según reveló el Ministerio de Hacienda hace unos días.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el profesor e investigador Andrés Vecino dijo que la reforma, tal y como se está presentada, es “absolutamente inviable” por muchos aspectos, pero, ¿por qué?

“Si uno quiere hacer un sistema preventivo, tiene que ponerle plata. En un estudio que hicimos recientemente para el Banco Interamericano de Desarrollo, vimos que para 2030 la proporción de gasto en salud sobre el PIB en Colombia puede alcanzar el 10 %; este documento que presenta el Ministerio de Hacienda en los dos escenarios, tanto con reforma como sin reforma para ese año, es menos del 7 %, lo cual es absolutamente inviable”, precisó.

El profesor Vecino seguró que realmente “no hay ningún sistema de salud en el mundo” que sin reducir servicios haya reducido sus costos. Asimismo, mencionó que otro tema del que se habla en la reforma es UPC , del que señaló que no entiende todavía por qué se sigue discutiendo eso “cuando la reforma, realmente, esa obsesión no va a existir”.

Sobre el costo de la reforma y sus polémicos artículos, Vecino señaló que hay muchos “escenarios” que aún no están claros luego del presupuesto que presentó el Ministerio de Hacienda.

“Yo revisé los escenarios fiscales que el Ministerio de Hacienda. Hay que aclarar que esto no es un aval fiscal. Entonces esto no es el aval del cual tanto escuchamos durante el trámite de reforma, ese aval todavía está pendiente, pero hay varios temas que a mí sí me preocupan de esos escenarios y con todo el conocimiento que tienen quienes trabajan en Hacienda, pero primero eso, ese documento de escenarios, realmente hay muchos datos que faltan”, recalcó.

