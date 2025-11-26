ESE mantiene presión financiera mientras crece la cartera con las EPS: Así Vamos en Salud

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó un nuevo análisis sobre la situación financiera de las Empresas Sociales del Estado (ESE) del país, basado en la información oficial publicada por el Ministerio de Salud en las resoluciones 980 de 2024 y 1122 de 2025, así como en datos del Sistema de Información Hospitalaria.

El informe evidencia un cambio en la tendencia observada en los últimos años. Las ESE clasificadas sin riesgo financiero ahora representan el 58 % del total, mientras que disminuyó el número de entidades en riesgo alto. Aun así, 315 ESE el 34 % del país continúan bajo Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, lo que implica la necesidad de mantener medidas extraordinarias para asegurar su operación.

En materia de ingresos, la principal fuente sigue siendo la venta de servicios de salud, que aporta el 78 % del recaudo. No obstante, se registra un incremento en los aportes no asociados a la venta de servicios, especialmente aquellos destinados al fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, infraestructura hospitalaria y dotación.

Entre estos recursos sobresalen los dirigidos a los Equipos Básicos de Salud (EBS), que en 2024 alcanzaron los 900.000 millones de pesos con altos niveles de eficacia en su recaudo.



El documento plantea la necesidad de revisar el impacto real de esta inversión en los EBS, para determinar si corresponde a la magnitud de los recursos asignados. Recomienda evaluar su articulación con el modelo de Atención Primaria y revisar su diseño, pertinencia y costo-efectividad para asegurar resultados sostenibles.

Sistema de salud en Colombia - referencia // Foto: AFP

En cuanto al gasto, la mayor presión se concentra en el funcionamiento de las instituciones. El rubro de personal representa el 76 % del gasto total y muestra un crecimiento acelerado en los últimos dos años.

La proporción de servicios personales indirectos ya llega a dos tercios de este componente, impulsada también por la expansión de los EBS.

El informe concluye que la presión financiera se mantiene alta. El déficit presupuestal de 2024 asciende a $2,1 billones; una vez se cruzan cuentas por cobrar y por pagar, se reduce a $917.000 millones, pero persisten riesgos en la sostenibilidad de las entidades.

La situación más crítica está en la cartera por venta de servicios, que continúa al alza: $14,6 billones a cierre de 2024, con más de la mitad vencida a más de 360 días. Para el primer trimestre de 2025, la cartera acumulada asciende a $14,9 billones. Del total, el 76 % proviene de deudas de EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, que suman $11,2 billones.

Nueva EPS concentra el 32 % de la cartera de las EPS vigentes y las entidades intervenidas acumulan el 80 % de la cartera de este grupo.