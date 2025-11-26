En vivo
Salud / ESE mantiene presión financiera mientras crece la cartera con las EPS: Así Vamos en Salud

ESE mantiene presión financiera mientras crece la cartera con las EPS: Así Vamos en Salud

Un análisis de Así Vamos en Salud revela que más de un tercio de los hospitales públicos sigue en programas de saneamiento fiscal, el déficit presupuestal persiste y la cartera con las EPS continúa en aumento, con más de la mitad vencida a más de un año.

