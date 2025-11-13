En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / El patrimonio negativo de las EPS alcanza los $11,3 billones, según Así Vamos en Salud

El patrimonio negativo de las EPS alcanza los $11,3 billones, según Así Vamos en Salud

El informe revela que las EPS atraviesan una crisis financiera sin precedentes. Los pasivos llegaron a un máximo histórico de $27,5 billones y pérdidas operacionales superan los $3,8 billones en 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad