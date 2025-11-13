El patrimonio negativo de las EPS alcanza los $11,3 billones, según Así Vamos en Salud

El centro de pensamiento Así Vamos en Salud presentó su más reciente análisis sobre la situación financiera de las EPS, correspondiente al tercer trimestre de 2025. El informe, basado en datos de la Superintendencia Nacional de Salud, muestra un deterioro sostenido del patrimonio del sector, que pasó de -3,8 billones en 2023 a -11,3 billones en 2025.

Esta cifra reflejó un incremento notable en el déficit, que se ha triplicado en dos años, mientras los pasivos alcanzan los $27,5 billones, el nivel más alto en los últimos ocho años.

El estudio advirtió además que varias EPS deben entre tres y siete veces el valor de sus activos, lo que evidencia una situación de endeudamiento crítica. Entre las entidades con mayor riesgo figuran Savia Salud, Mallamás, SOS, Dusakawi, AIC, Emssanar, Famisanar y Capresoca. En contraste, Mutual Ser, Compensar, Capital Salud, Sura y Familiar de Colombia presentan cifras de endeudamiento más controladas.

EPS - Hospital Foto: AFP

La siniestralidad proporción entre los costos médicos y los ingresos continúa por encima del 100 % desde 2021, lo que significa que los recursos del sistema no son suficientes para cubrir los gastos en salud y operación. Según el reporte, las pérdidas operacionales suman $3,8 billones a septiembre de 2025, superando las de 2024, que fueron de $3,1 billones.



Así mismo, el documento señaló que la Nueva EPS no ha reportado información financiera desde 2024, lo que impide una lectura completa del sistema. En el caso de Sanitas, tras la devolución de la EPS luego de la sentencia SU-277 de julio de 2025, sus indicadores financieros se deterioraron: el patrimonio pasó de -57 mil millones en 2023 a -2 billones en 2025, y las pérdidas operativas ascendieron a 1,1 billones.

Finalmente, el informe indicó que ocho EPS permanecen bajo medidas de intervención o vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud, aunque solo ocho reportan datos actualizados.