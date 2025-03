"Estado debe garantizar la salud del pueblo": Asocoldro por crisis de medicamentos

Son cientos los testimonios de los ciudadanos que están viviendo un viacrucis porque no pueden reclamar sus medicamentos que hace menos de un año sí les entregaban en sus EPS sin inconvenientes. Ante esta crisis, Alfonso Cuitiva, presidente de la junta directiva de Asocoldro (Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas), enfatizó en Recap Blu que el Estado debe garantizar la salud de los colombianos.

Lo anterior, porque aunque algunos colombianos pueden comprar los medicamentos en droguerías con dinero de su propio bolsillo, la gran mayoría no pueden por el excesivo costo. De hecho, recalcó que así existan descuentos o promociones para comprar la medicina, esta no debería ser la solución.

Por esto, señaló que el Gobierno nacional, así como las otras entidades de salud deben encontrar una solución urgente para que no se siga poniendo en riesgo la salud de los pacientes al suspender de manera abrupta sus respectivos tratamientos médicos.

"Eso no constituye una solución general, hay que buscar una manera de que los responsables, en este caso el Estado, miren la manera de cómo resuelve por esa vía, una obligación constitucional que tiene, que es garantizar la salud del pueblo", dijo Cuitiva en Recap Blu.

Reforma a la salud

Ante la iniciativa del Gobierno de la reforma a la salud, que todavía no ha empezado su discusión en la Comisión Séptima del Senado, manifestó que, por si sola, no va a resolver esta crisis de la dispensación de los medicamentos en el país. Añadió que se debe ajustar y corregir la manera en la que se contrata, para que así la "cadena" cumpla y no se presenten estos problemas.

"Si el origen de la cadena garantiza que todos vamos a cumplir, pues estaríamos dispuestos a ayudar a este problema, pero hasta el momento la ayuda es muy limitada", agregó el director de Asocoldro, quien también comentó que los problemas de los medicamentos no vienen solo de la pandemia del COVID-19, sino también de los inconvenientes con materia prima e, incluso, la inseguridad jurídica.