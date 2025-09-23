Estados financieros maquillados y la millonaria crisis en la Nueva EPS: exsuperintendente de Salud

En entrevista con MañanasBlu10:30 Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, dio detalles sobre la crisis financiera que llevó a la intervención de la Nueva EPS, confirmando las graves irregularidades.

Según Leal, este déficit, que se venía arrastrando desde 2019, solo se hizo público tras la intervención de la entidad, revelando que los estados financieros reportados previamente a la Superintendencia Nacional de Salud estaban "maquillados".

"Aquí nos pasó nuevamente lo de Betty la Fea, ya con el Gobierno se supo el balance real de los estados financieros que existían y pues claramente el panorama no era tan alentador o no tenía una cara tan bonita como lo que se venía maquillando previamente", dijo.

Los hallazgos de la intervención revelaron que las facturas sin soporte se pasaban de un estado financiero a otro anualmente. Adicionalmente, se identificaron figuras de pago irregulares, como el uso desmedido de "anticipos" a clínicas y hospitales.



Nueva EPS X: @GCuidandoGente

El exsuperintendente subrayó la falta de control, detallando que "muchas de las facturas que se pagaban no tenían una relación entre la factura causada por parte de la entidad, es decir, no había una relación entre lo que se pagó y lo que efectivamente se descargaba del sistema".

Esta negligencia generó que en "muchas oportunidades hospitales tenían pagos de tres, cuatro, cinco, siete veces la misma factura".

Publicidad

Para el exsuperintendente, el hallazgo más grave de la intervención no fue el monto económico, sino el impacto directo en la vida de los afiliados.

Denunció una profunda falla en la protección de la salud preventiva, señalando que "el hallazgo más importante y más grave es que el 50 % de las personas que eran diagnosticadas con enfermedad renal crónica, su diagnóstico se hacía solo cuando estaban tan malas que llegaban a urgencias".

"Esto demuestra que durante años a nadie le importó realmente la salud de las personas", denunció.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: