Estamos ad portas de colapsar el sistema de salud: Colegio de Médicos de Bogotá

Hernán Bayona, presidente del Colegio de Médicos de Bogotá, habló en Mañanas BLU sobre la aceleración de los contagios de COVID-19 en la capital del país. El vocero aseguró que el sistema de salud está a punto de colapsar en medio de la pandemia. "Las cifras epidemiológicas dicen que estamos en una aceleración vertiginosa", declaró.

Bayona recalcó que no busca contradecir ni enfrentarse a la administración distrital, al tiempo que adivrtió que se deben tener en cuenta todas las variables a la hora de ponderar el impacto de la pandemia.

"No se trata de que la alcaldesa esté diciendo o no la verdad. Lo que pasa es que no tienen el alcance para esta situación. No están teniendo en cuenta todos los parámetros. No se trata de un único parámetro. No se trata de los respiradores y las unidades de ciudado intensivo. Se trata de otros parámetros que son fundamentales para hacer un diagnóstico en salud pública en el momento de pandemia en el que estamos", dijo Bayona.

Según Bayona, la ciudad se enfrenta ante una situación crítica y se refirió al impacto de la pandemia en el personal médico.

"En este momento estamos en una situación crítica. El personal está exhausto, hay auxiliares de enfermería que están renunciando, dentro de los trabajadores de la salud hay muchísma gente que está incapacitada. Por ejemplo, el hospital de Santa Clara tiene en urgencias 10 especialistas incapacitados. Ahora al Santa Clara le dicen Santa COVID de la cantidad de gente que estahospitalizada de las dificultades que tienen en este momento.

