La Fundación Shaio anunció la terminación del contrato de prestación de servicios asistenciales que mantenía con la Nueva EPS en el régimen contributivo, tras denunciar un incumplimiento sistemático en los pagos que llevó a una crisis financiera insostenible.

De acuerdo con la información enviada a la aseguradora, la deuda acumulada supera los $95.527 millones, buena parte de ella con más de 360 días de mora. Entre marzo de 2024 y agosto de 2025, la cartera pasó de $51.556 millones a $92.400 millones, un crecimiento que, según la institución, refleja la falta de recaudo frente a los montos facturados.

Un ejemplo de la situación se registró en junio pasado, cuando la Fundación facturó $8.000 millones por la atención de los afiliados de la Nueva EPS, pero solo recibió $8 millones, lo que equivale al 0,1 % del valor radicado. En la mayoría de los meses de 2025, los pagos no superaron el 23 % de la facturación mensual.

Fundación Shaio rompe contrato con Nueva EPS por deuda que supera los $95.000 millones

La institución recalcó que, a pesar de la prolongada crisis de pagos, sostuvo durante meses la atención de los usuarios con el mayor compromiso, incluso en condiciones operativas extremas. Sin embargo, advirtió que el desbalance financiero llegó a un punto en que ya no es posible responder a la demanda de servicios.

La decisión de dar por terminado el contrato se sustenta en la imposibilidad de continuar garantizando atención de calidad con un flujo de recursos tan reducido. La Fundación insistió en que la situación no solo afecta a la institución, sino que pone en riesgo el acceso de miles de afiliados a servicios de alta complejidad en salud.