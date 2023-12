Gestarsalud pidió al Gobierno revisar de manera urgente cálculo de la UPC para 2024

El gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado, Gestarsalud, alertó que el Ministerio de Salud aún no da a conocer el estudio para el cálculo de la UPC, que determina el valor que paga el Estado para la atención de cada uno de los usuarios para 2024.

La directora de Gestarsalud, Carmen Eugenia Dávila, recordó que de no publicarse antes del 31 de diciembre la resolución que establece dicho aumento, esté se ajustaría automáticamente de acuerdo a la inflación causada, lo que traería graves consecuencias financieras para el sector, porque no se estarían considerando otros aspectos como el incremento de frecuencias de uso.

Cabe recordar que para el cálculo de la UPC se fijó una metodología que se viene implementando desde hace 20 años, en la que se tienen en cuenta, entre otros factores, la base de suficiencia del sector para establecer el presupuesto. De acuerdo con la dirigente gremial, para alcanzar la suficiencia de la UPC en 2024, será necesario un aumento real que no amplíe la desfinanciación y que reconozca el comportamiento real de las principales variables de cálculo.

Entre las variables de cálculo que le expresó la asociación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que debería tener en cuenta a escasos 12 días de finalizar el año, están factores como el aumento en las frecuencias de uso, el incremento de la siniestralidad y el incremento del costo en la atención de la población post COVID-19, ya que después de la pandemia la población está consultando con más frecuencia.

Finalmente, el gremio de las EPS del régimen subsidiado alertó que la situación en el financiamiento del sector es crítica y la desfinanciación es evidente. Recordó que el ciclo de pagos de presupuestos máximos ha sido demorado, que a la fecha no se ha revisado ni pagado la mayor ejecución del año 2022 y que aún quedan rezagos de años anteriores. En cuanto al 2023 no se han asignado los recursos para noviembre y diciembre, y la mayor ejecución no se ha revisado ni reconocido.

Es indispensable que se pague la mayor ejecución que para nuestro gremio asciende a más de $1 billón Sostuvo Dávila

