Gobierno admite fallas en salud de docentes: “No hay libre elección de IPS”

El presidente Gustavo Petro reconoció que el modelo de salud para los maestros del país atraviesa serias dificultades y que, pese a la reforma, los docentes aún no pueden escoger libremente su Institución Prestadora de Servicios (IPS).

La situación afecta a más de 800.000 maestros y sus familias afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Durante un balance en Consejo de Ministros, el Presidente cuestionó directamente la gestión de la Fiduprevisora, entidad encargada de administrar el modelo.

Según señaló, el expresidente de la entidad, Jhoan Mauricio Marín, terminó “convirtiendo el esquema en una EPS con intermediarios, los mismos operadores de antes, donde la plata se esfuma”.

El mandatario aseguró que dio instrucciones al actual presidente del Fomag, Aldo Cadena, para implementar el modelo preventivo que su gobierno impulsa en el resto del país, pero adaptado al magisterio. Sin embargo, dijo desconocer si aún persisten operadores dentro del sistema.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, confirmó que las quejas de los maestros continúan. “Persisten las quejas porque aún no tienen posibilidad de escoger libremente la IPS para su atención. Aunque se aprobó el tarifario, este todavía no entra en vigencia y tampoco se ha materializado la ruptura del pago por cápita”, explicó.

La situación ha generado molestia en la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que insiste en que la Fiduprevisora actuó de manera irregular al publicar una red de prestadores sin consultar al Consejo Directivo del Fomag, máxima autoridad en estos procesos.

El nuevo modelo de salud del magisterio, diseñado en 2023, prometía un esquema basado en prestadores primarios, nodos regionales y centros especializados. Sin embargo, en la práctica la estructura no ha funcionado.

La Fiduprevisora pasó de manejar entre 10 y 13 operadores regionales a tener que coordinar de forma directa alrededor de 13.000 contratos con IPS, un desafío logístico que ha desbordado su capacidad.



Como resultado, se reportan problemas como:

Pagos atrasados a hospitales y clínicas.

Contratos vencidos sin renovación.

Escasez de medicamentos en varias regiones.

Viáticos sin reconocer para traslados de pacientes.

Cobertura insuficiente y traslados largos para atención especializada.

Mientras tanto, los maestros advierten que las deficiencias del sistema ponen en riesgo la calidad de su atención médica, y el propio presidente Petro ordenó acelerar decisiones para que el Fomag abandone los esquemas de intermediación.