Gremio de EPS a Petro: “Con amenazas no se les responde a los pacientes”

La confrontación entre el Gobierno y las EPS en Colombia ha alcanzado un nuevo punto álgido. Tras los recientes anuncios del presidente Gustavo Petro sobre la falta de giros adicionales a las EPS y la posibilidad de liquidarlas si no pueden mantenerse financieramente, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, respondió. “Bajo amenazas no se les responde a los pacientes”, afirmó en una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, en la que también alertó sobre la crisis de desfinanciación del sistema de salud.

Desfinanciación del sistema de salud

La líder del gremio de EPS expuso que la crisis actual del sistema se debe a un problema estructural de desfinanciación que se ha venido acumulando desde hace años. Según Vesga, la falta de reconocimiento de los costos reales ha llevado a un déficit multimillonario.

“En 2024, el sistema necesitaba un aumento mínimo del 16 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pero solo se incrementó en un 5,2 % más un punto por inclusiones”, explicó. Este desfase mensual genera un rezago de aproximadamente $800.000 millones, afectando directamente la prestación de servicios a los pacientes.

Además, Vesga señaló que el Ministerio de Salud no ha realizado la liquidación de las deudas pendientes, lo que impide que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) haga los pagos correspondientes.

“Si el Ministerio no reconoce el déficit, la ADRES no puede girar los recursos y las EPS quedan en una situación crítica”, afirmó.

Impacto en clínicas y hospitales

El no pago de las deudas a las EPS ha generado un efecto en cadena que impacta a clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos. Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la deuda con prestadores asciende a $15 billones, mientras que la deuda con la industria farmacéutica se estima en $4 billones. Esta situación ha llevado a varias instituciones a reducir sus servicios, afectando directamente a los pacientes.

“Las clínicas dicen que no pueden seguir manteniendo sus servicios sin recibir los pagos correspondientes”, aseguró Vesga. La crisis ya se refleja en problemas de atención y acceso a medicamentos.

La población no está encontrando medicamentos, los tratamientos están siendo interrumpidos y la gente se está muriendo advirtió Vesga

Intervenciones y estatización del sistema

Uno de los puntos más polémicos de los anuncios del presidente Petro es la posible liquidación de EPS que no sean viables financieramente. Para Vesga, esto no resolverá la crisis, sino que la profundizará.

“Si el Gobierno sigue interviniendo y liquidando EPS, vamos a multiplicar los resultados negativos que ya estamos viendo en las EPS intervenidas”, señaló.

También destacó que la Nueva EPS, que está bajo control estatal y gestiona el 61 % de la población afiliada, no ha mostrado mejores resultados. “Es la quinta empresa más grande del país y no tiene información financiera pública. Me atrevo a decir que sus pérdidas pueden estar entre $2 y $5 billones”, afirmó.

Política de medicamentos y acusaciones de acaparamiento

Otro tema que ha generado controversia es la acusación del presidente Petro sobre un presunto acaparamiento de medicamentos por parte de la empresa Audifarma. La ministra de Salud, en línea con esta postura, ha insinuado posibles acciones legales. Sin embargo, Vesga desestimó estas acusaciones y explicó que el problema radica en el modelo de compra de medicamentos.

“Las EPS adquieren los medicamentos a través de gestores farmacéuticos, quienes a su vez tienen contratos con diversas entidades”, aclaró. Esto puede llevar a que en una misma bodega haya medicamentos disponibles para unos pacientes y no para otros, dependiendo de los acuerdos comerciales. “Es ligera la forma en la que el Gobierno interpreta la gestión farmacéutica”, criticó.

¿Cuál es la solución a la crisis de la salud?

Ante la grave crisis del sistema de salud, Vesga insistió en la necesidad de encontrar una solución institucional en lugar de convertir el tema en un debate político. Recordó que la Corte Constitucional ha ordenado mesas técnicas para revisar las cifras del sector y definir los recursos faltantes.

“El único camino viable es el institucional. La Corte ha convocado al Gobierno y a las EPS para revisar la situación financiera del sistema. No podemos permitir que la salud siga siendo un instrumento de discusión política”, afirmó.

La incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud sigue creciendo, mientras los anuncios del Gobierno generan preocupación en los actores del sector. Con una deuda en aumento y un modelo en crisis, los pacientes son quienes están pagando las consecuencias.