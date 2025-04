Gremios de salud hacen peticiones para que se ajusten puntos clave de la reforma a la salud

En el marco de la audiencia pública llevada a cabo en la Comisión Séptima del Senado, representantes de distintos gremios y asociaciones del sector salud alzaron su voz para manifestar su inconformidad frente a la reforma a la salud impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro . Los voceros aseguraron que la propuesta no aborda con suficiencia la magnitud de la crisis actual del sistema de salud colombiano, y recalcaron la necesidad de una reforma construida desde el consenso y con una participación real de todos los actores involucrados.

Néstor Álvarez, representante de Pacientes de Alto Costo, fue enfático al señalar que la postura del Gobierno, expresada por el viceministro de Salud, de que sin reforma no es posible superar la crisis, resulta preocupante y limitante. “Consideramos que esa es una condición que no cabe en este momento y menos para garantizar un derecho fundamental en esta crisis humanitaria”, afirmó. Álvarez reconoció la necesidad de una evolución en el sistema, orientada a resultados en salud, pero criticó que el enfoque de la actual propuesta se limite a cambiar la administración sin resolver los problemas estructurales. Aunque el Gobierno dice estar dispuesto a dialogar y modificar artículos, para Álvarez no está claro hasta dónde llega esa apertura ni si realmente se busca una reforma que beneficie a toda la población.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Por su parte, Gustavo Orozco, vocero de Pacientes Colombia, destacó el valor de estos espacios de discusión, aunque subrayó que no considera necesaria una nueva reforma. A su juicio, el marco normativo vigente es sólido, pero ha sido mal implementado. “Vamos a cambiar un modelo de salud que ni siquiera hemos estrenado”, cuestionó, destacando la diversidad de visiones presentes en la audiencia y la importancia del respeto y la apertura en estos diálogos.

Dennis Silva, también de Pacientes Colombia, fue aún más contundente en su postura. Su propuesta consiste en archivar el proyecto actual y convocar a un grupo de expertos, incluyendo a pacientes, para diseñar una nueva iniciativa legislativa basada en tres pilares: financiamiento, equidad social y una rectoría efectiva del sistema. Silva recalcó que la salud no debe estar sujeta a intereses políticos del Gobierno de turno, sino convertirse en una política de Estado. Finalmente, expresó su deseo de que la reforma se hunda antes del 10 de junio, advirtiendo sobre el riesgo de que, de pasar a la siguiente legislatura, algunos congresistas puedan ser persuadidos con favores políticos.