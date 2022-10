Hay 146 indígenas con coronavirus en el Amazonas: INS

Los pueblos indígenas del Amazonas confirmaron que, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud, hay 146 indígenas con coronavirus en ese departamento.

El presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Opiac, Nayarak López, informó que "hay 30 Indígenas contagiados en la población rural y 116 en la población urbana en Amazonas”.

Las autoridades indígenas informaron que el virus llegó a Leticia por Brasil. Descartaron que hasta el momento haya casos en los niños y aseguran que están alerta ante posibles casos de contagio en los menores de edad que son casi la mitad de la población.

El presidente de la Opiac reiteró que "los pueblos indígenas están en riesgo de desaparecer" y agregó que tienen temor por la llegada del coronavirus a Caquetá y Guainía, pues hay más de 6.000 indígenas en esas zonas.

El líder indígena denunció que "el Gobierno no ha coordinado las acciones para hacer frente a la pandemia. Es mentira que hayamos recibido un mercado, un recurso para ayudar a nuestros compañeros indígenas en el Amazonas".

Por otro lado, López confirmó que hay albergues en Villavicencio y Bogotá donde ya fueron confirmados casos del virus.

En el caso de la capital del Meta, hay más de 100 Indígenas confinados. Están verificando la situación humanitaria de estas personas en ambas ciudades.

Asimismo, Juan Álvaro Echeverri, docente de la Universidad Nacional en Leticia, aseguró que "el índice de infección en Leticia es 67 veces más que en el país. En la Amazonia se hablan 47 lenguas. Son más de 12.000 años de historia, de civilización que necesitamos cuidar".

Finalmente, los pueblos indígenas advierten que el subregistro en Amazonas es mucho más grande porque hay familias enteras que no quieren ir a los puestos de salud; primero porque no hay atención suficiente; segundo porque no se quieren infectar.

La Opiac tiene conocimiento de cientos de familias que prefieren quedarse en sus casas y tratar de curarse con plantas ancestrales por la falta de clínicas y atención en salud en esta zona del país.

