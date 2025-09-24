Hospital Infantil alerta por incremento de infecciones respiratorias en menores de cinco años

El Hospital Infantil Universitario de San José advirtió un aumento de casos de bronquiolitis y neumonía en menores de cinco años, enfermedades respiratorias que, en los bebés, pueden evolucionar con rapidez y poner en riesgo su vida.

La institución explicó que las bajas temperaturas y el incremento de lluvias propios de la temporada crean un ambiente propicio para la propagación de virus, lo que ha elevado las hospitalizaciones pediátricas.

En el caso de la bronquiolitis, esta se ha convertido en la principal causa de hospitalización infantil, con más de 650 egresos de menores de cinco años en lo corrido del año.

Aunque en los adultos una infección respiratoria puede parecer un simple resfriado, en los niños pequeños puede progresar hacia cuadros graves que requieren atención inmediata.



Foto: referencia, Meta IA

El doctor Tomás Díaz, coordinador del Servicio de Pediatría del hospital, advirtió que los bebés menores de un año son los más vulnerables debido a la inmadurez de su sistema inmunológico.

“Un resfriado común en un adulto puede convertirse en una infección grave para un bebé e incluso evolucionar rápidamente a una bronquiolitis o neumonía. La mayor vulnerabilidad se da entre el segundo y sexto mes de vida, por lo que nunca se deben subestimar los síntomas respiratorios en los más pequeños”, subrayó.



Síntomas de la bronquiolitis y neumonía

La bronquiolitis se caracteriza por tos, sibilancias y dificultad para respirar, mientras que la neumonía suele presentarse con fiebre alta, dolor en el pecho y deterioro general del estado de salud. Ambas enfermedades, que tienden a intensificarse en temporadas frías y lluviosas, exigen atención médica inmediata para prevenir complicaciones graves.

Publicidad

El Hospital Infantil Universitario de San José hizo un llamado a los padres y cuidadores a estar atentos a los signos de alarma, como dificultad respiratoria o cambios en la alimentación, y a acudir de inmediato a los servicios de salud. La institución recordó que una consulta temprana puede ser determinante en la recuperación del menor y en la reducción de riesgos asociados a estas infecciones respiratorias.