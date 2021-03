Integrantes de siete pueblos indígenas en Huila dicen que no se vacunarán contra el coronavirus

Comunidades indígenas en el Huila reiteraron que no aceptarán que se les aplique la vacuna contra el coronavirus, así lo ratificó el mayor Reinel Torres, coordinador político de la IPS CRIHU. Esta decisión se tomó porque en el plan nacional de vacunación, según ellos, no se tuvo en cuenta las tradiciones culturales de los pueblos indígenas.

“Las autoridades definieron no aceptar la vacunación hasta tanto no se dé el espacio de concertación con los pueblos indígenas. Hasta que esto no se dé se va a continuar con todas las prácticas culturales y tradicionales que hemos venido realizando para hacerle contención al virus”, enfatizó.

El representante indígena indicó que desde las 33 comunidades pertenecientes a los pueblos Nasa, Pijao, Inga, Yanakuna, Andaquí, Embera Chamí y Misak, se han adoptado medidas de prevención, con recetas y fórmulas, que han investigado los mayores apuntando a la prevención.

“Entre las prácticas culturales que tenemos están continuar con todos los rituales de protección, armonización y de ahuyentamiento. Asimismo, continuaremos con la preparación y consumo de los diferentes productos a base de plantas medicinales para tratar los síntomas como fiebre, la tos y dolores en el cuerpo”, afirmó.

Desde el inicio de pandemia. de los más de 15.000 indígenas solo han fallecido 5 mayores y se han registrado entre 70 y 80 casos.

Aunque sostuvo que todas las autoridades se encuentran en un estudio espiritual analizando las ventajas y desventajas de estas vacunas, como parte del ejercicio de la autonomía indígena las personas con comorbilidades o mayores de 80 años que deseen recibir la vacuna lo podrán hacer.