Keralty advierte aumento en quejas en Sanitas; exigen al Gobierno devolver el control de la EPS

El Grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas, ha denunciado públicamente el prolongado incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de una orden emitida por la Corte Constitucional hace casi dos meses, la cual mandata la devolución de la intervención de Sanitas.

Juan Pablo Rueda, presidente global del grupo Keralty, en diálogo con Mañanas Blu, habló de su profunda preocupación por la situación, que no solo afecta a los 5 millones de afiliados de Sanitas, sino que también revela una crisis sistémica en el sector de la salud colombiano.

La orden de la Corte, emitida hace casi dos meses y notificada formalmente hace más de tres semanas, incluía un plazo de 48 horas para su cumplimiento, el cual ha sido ampliamente superado sin que haya habido ninguna manifestación formal sobre la devolución de la EPS.

"La notificación formal eh ocurrió hace más de 3 semanas y el plazo de 48 eh horas que se tiene para cumplir una acción de tutela también se superó y no hemos tenido ninguna manifestación formal sobre la devolución", afirmó.

EPS Sanitas en Huila. Foto: Blu Radio.

¿Quién administra Sanitas actualmente?

Actualmente, la administración de Sanitas en Colombia recae sobre el interventor asignado por la Superintendencia de Salud. Ante la pregunta de por qué no se ha cumplido la orden judicial, Rueda explicó que, si bien la Superintendencia ha solicitado una aclaración y la nulidad del fallo, ellos, desde Keralty, han hecho todo lo que está a su alcance legalmente, que es solicitar el cumplimiento de la acción de tutela. Sin embargo, "todavía no hemos recibido que respuesta ni del interventor ni de la superintendencia y eh confiamos en que la Corte está analizando las solicitudes de la superintendencia y nuestra solicitud de cumplimiento", detalló Rueda.

El Grupo Keralti no ha tenido comunicación formal directa con el Gobierno. Aunque han solicitado directamente a la Superintendencia que proceda con la entrega de la EPS, no han recibido respuesta alguna.



El deterioro acelerado de EPS Sanitas bajo intervención

El panorama de EPS Sanitas bajo la administración del interventor es alarmante. Rueda reveló un deterioro significativo tanto en la situación financiera como en la calidad del servicio. La preocupación principal se centra en el impacto directo sobre la salud de los usuarios.

"La pérdida que tuvo la EPS Sanitas fue cinco veces superior a la que se tuvo en el año 2023. Las tasas de quejas han crecido casi en un 40%. Las tutelas han crecido", expuso Rueda.

"Sabemos que hay un deterioro de las condiciones de salud muy importante con un aumento muy grande en las hospitalizaciones, con unos problemas muy serios de acceso a medicamentos, sobre todo de de pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades críticas", alertó Rueda.

Escuche aquí le entrevista: