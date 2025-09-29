En vivo
Keralty se pronuncia sobre fallo del Consejo de Estado que ampara su buen nombre

El Grupo Keralty emitió un comunicado en el que destaca que el Consejo de Estado falló a su favor en la acción de tutela interpuesta contra el presidente Gustavo Petro.

Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

El Grupo Keralty se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado y celebró la decisión al considerar que las declaraciones públicas del mandatario Gustavo Petro vulneran su honra, buen nombre y los derechos fundamentales de sus colaboradores.

En el pronunciamiento, Joséba Grajales Jiménez, presidente del Grupo Keralty, aseguró que la organización ha enfrentado durante más de tres años una “inexplicable y persistente persecución” por parte del Gobierno Nacional, situación que se agravó con los señalamientos recientes del jefe de Estado. Según la empresa, las afirmaciones carecían de sustento y generaron un impacto negativo sobre su reputación.

“Este fallo confirma que nuestras acciones han estado siempre guiadas por el respeto a la ley y a los principios éticos que caracterizan nuestro actuar”, expresó Grajales, al destacar que la decisión no solo representa un triunfo jurídico, sino también una reivindicación para sus equipos de trabajo.

El comunicado enfatiza que Keralty, con casi cinco décadas de trayectoria, ha consolidado un modelo de salud basado en la dignidad humana, la compasión y la excelencia. Asimismo, la organización afirmó que ninguna campaña de desprestigio desviará su propósito superior de cuidar con humanidad y construir bienestar para millones de personas en el mundo.

Finalmente, la compañía agradeció la lealtad y el compromiso de sus colaboradores, resaltando que el fallo de la máxima autoridad de lo contencioso-administrativo ratifica su reputación institucional y fortalece la confianza en su labor dentro y fuera del país.

