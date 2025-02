La fruta que le ayudará a bajar los altos niveles de azúcar y la consigue por menos de $2.000

La hiperglucemia, o altos niveles de azúcar en la sangre, es una condición que surge cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza eficientemente, lo que provoca la acumulación de glucosa en el torrente sanguíneo y puede derivar en problemas graves de salud si no se controla adecuadamente.

Según la Organización Panamericana de la Salud, el consumo excesivo de azúcares, grasas y sodio está relacionado con enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes, hipertensión y afecciones cardiovasculares, lo que convierte a la mala alimentación en un factor de riesgo clave en la mortalidad de la Región de las Américas.

¿Cómo bajar el azúcar en sangre de forma rápida?

En la búsqueda de alternativas naturales para controlar los niveles de azúcar en la sangre, un alimento ha llamado la atención de expertos en salud por su efectividad y bajo costo. Se trata de la guayaba, una fruta accesible que puede encontrarse en mercados locales por menos de $2.000 y que ofrece grandes beneficios para quienes buscan regular su glucosa.

La guayaba baja los altos niveles de azúcar// Foto: Pexels-Margo White

El doctor Ramón Heredia resaltó en uno de sus videos de TikTok , los beneficios de la guayaba para las personas con niveles elevados de azúcar en la sangre.

“Si tienes altos niveles de azúcar en la sangre y estás buscando una solución, te doy la solución. Solo necesitas 130 g de guayaba, guayaba entera. No la vayas a conseguir ni tan verde ni tan madura, te la vas a comer solo 130 g todos los días y verás los resultados. Recuerda que la guayaba ayuda a controlar, a normalizar tu azúcar a corto y a largo plazo. Aparte de eso, te ayuda a mejorar la resistencia a la insulina por el gran aporte de fibra que ella nos da.

Los beneficios de la guayaba en la salud

Esta fruta tropical es rica en fibra, vitaminas y antioxidantes que favorecen el metabolismo y la regulación del azúcar en el cuerpo. Entre sus principales beneficios se encuentran:



Regula los niveles de glucosa: gracias a su bajo índice glucémico y alto contenido de fibra, la guayaba evita picos de azúcar en la sangre.

gracias a su bajo índice glucémico y alto contenido de fibra, la guayaba evita picos de azúcar en la sangre. Mejora la resistencia a la insulina: su consumo diario ayuda a que el cuerpo utilice mejor la insulina, reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2.

su consumo diario ayuda a que el cuerpo utilice mejor la insulina, reduciendo el riesgo de diabetes tipo 2. Aporta vitaminas esenciales: la guayaba es rica en vitamina C, fortaleciendo el sistema inmunológico y promoviendo una mejor absorción del hierro.

la guayaba es rica en vitamina C, fortaleciendo el sistema inmunológico y promoviendo una mejor absorción del hierro. Favorece la salud digestiva: su contenido de fibra también contribuye al buen funcionamiento intestinal.

¿Cómo consumir la guayaba para obtener sus beneficios?

Para aprovechar al máximo sus propiedades, los expertos recomiendan consumir la guayaba entera, sin cáscara si se prefiere, pero sin procesarla en jugos con azúcar. Lo ideal es ingerir aproximadamente 130 gramos al día, el equivalente a una guayaba mediana.

En definitiva, incluir esta fruta en la dieta diaria puede ser un cambio sencillo y económico para quienes buscan regular sus niveles de azúcar de manera natural. Como siempre, es recomendable complementar su consumo con una alimentación balanceada y la supervisión de un profesional de la salud.