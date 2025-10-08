La Liga Contra el Cáncer alerta por 103.000 casos activos de cáncer de mama en Colombia

El cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en Colombia. Según la Cuenta de Alto Costo, al 1 de enero de 2024 se registraron 9.615 nuevos diagnósticos y cerca de 4.200 muertes durante el último año. En total, el país reporta 103.000 casos activos, consolidando esta enfermedad como la más frecuente entre los once tipos de cáncer priorizados a nivel nacional.

A nivel mundial, el observatorio Globocan señala que el cáncer de mama fue el segundo más diagnosticado en 2022, con 2,3 millones de casos nuevos y más de 666.000 muertes. En Colombia, la situación refleja la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana y acceso oportuno a los servicios de salud.

“Se están perdiendo vidas por las demoras en atención. Es urgente que el Gobierno y las EPS optimicen los tiempos de diagnóstico y tratamiento”, afirmó el doctor Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer.

Foto: Pexels

Cubides explicó que una de cada seis muertes por cáncer en mujeres en el país se debe al cáncer de mama y advirtió que las barreras de acceso al sistema están generando diagnósticos tardíos. El especialista recordó que, aunque esta enfermedad no se puede prevenir, detectarla a tiempo puede salvar vidas. Por ello, destacó tres herramientas clave: la mamografía, el examen médico periódico y el autoexamen, prácticas que permiten identificar de manera temprana cualquier cambio anormal en el cuerpo.



En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Liga Colombiana contra el Cáncer y Estée Lauder reforzaron su campaña “Porque las quiero, las cuido”, que busca promover la detección temprana y apoyar a mujeres sin cobertura en salud.

BLU Radio // Cáncer de seno // Foto: archivo AFP Practicante Web BluRadio 2

Lorena Salgado, directora de la campaña de cáncer de mama de Estée Lauder, explicó que desde 1992 la marca impulsa el movimiento del lazo rosa y que en Colombia, durante octubre, donará el 100 % de las ganancias de sus ediciones especiales a la Liga. Estos recursos se destinan a realizar mamografías, tamizajes y jornadas de sensibilización en comunidades vulnerables, incluyendo regiones como La Guajira, Quibdó, Cundinamarca y Villapinzón.

La campaña insiste en la importancia del autocuidado y en no postergar las revisiones médicas. Las autoridades y organizaciones coinciden en que la detección temprana es la herramienta más efectiva para reducir las muertes por cáncer de mama. “Porque las quiero, las cuido” busca precisamente eso: recordar que cuidarse y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la enfermedad avanzada.