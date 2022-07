“La reforma a la salud no es un asunto tan catastrófico como lo han planteado”: Carolina Corcho

En entrevista con el diario El País de España , Carolina Corcho, la ministra de Salud del presidente electo, Gustavo Petro, se refirió a la reforma a la salud que planteará el próximo gobierno y dijo que no cree que es un asunto catastrófico

“No es un asunto tan catastrófico como lo han planteado, pero sí es muy interesante que se haya abierto el debate, porque lo teníamos aplazado desde hace muchos años. Acá hay intereses instalados y yo entiendo que las perspectivas de cambio generen resistencias a quienes han tenido algunos privilegios dentro del sistema. Nosotros vamos a garantizar que a ningún ciudadano se le quiten derechos, el que está siendo bien atendido, seguirá recibiendo la misma atención. Lo que queremos es recuperar recursos para responderles a todos, para que una niña de La Guajira o de Chocó también sea bien atendida”, dijo la ministra.

Respecto a las EPS, de las que es partidaria de eliminar, dijo que estas están quebradas y endeudadas, a lo que se suma la falta de control del Estado sobre estas.

Lo primero que habría que decir es que las EPS están en déficit y muchas están quebradas. En este momento, según las cifras oficiales, por lo menos 14 de estas empresas están en incumplimiento financiero. Cuando una EPS entra en proceso de liquidación, los pacientes tienen que ser trasladados a otra y llegan al límite y empiezan a funcionar mal. Además de las deudas impagables con clínicas y hospitales. No hay un control del Estado sobre esos recursos y eso requiere una reforma. Muchas EPS podrían convertirse en un holding de prestación de servicios porque tienen las capacidades para prestar servicios y no solo mediar, el país puede aprovecharlas.

Además, dijo que la restructuración del sistema de salud no implica sacar a los privados y que muchas cosas, que hoy funcionan, deben seguirlo haciendo.

"La propuesta que estamos planteando no implica que salga el sector privado del sistema de salud. Las clínicas en Colombia son mayoritariamente privadas. Esas clínicas tienen que seguir funcionando. Lo que decimos es que de alguna manera también hay que fortalecer a los hospitales públicos, porque estos son los únicos que llegan a Guainía y un ciudadano de allí o de cualquier otra región debe ser atendido dignamente, eso es lo que el Estado tiene que garantizar. Sabemos las dificultades de lo público, pero si no creyéramos en lo público, no estaríamos dispuestos a asumir un Gobierno", puntualizó.

