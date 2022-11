“La salud mental no es un tema de un psicólogo, se construye desde todos los ámbitos”: mineducación

Desde el mes de marzo del año 2020, el sistema educativo en Colombia tuvo que acoplarse a la virtualidad para poder seguir activo, ya que, al llegar la pandemia del Covid-19, las instituciones educativas tuvieron que recurrir a esa metodología de enseñanza, lo que generó distanciamiento social entre los estudiantes y perjudicó la salud mental de los colombianos.

Desde el Ministerio de Educación han asegurado que el impacto de la pandemia en la educación en Colombia es generalizada entre los padres, quienes sienten que los niños, niñas y jóvenes sufrieron impactos en su aprendizaje, así como los aspectos socioemocionales. Además, desde que el ministro, Alejandro Gaviria, asumió su cargo, afirmó que la educación en el país está pasando por una crisis en la que se suman diferentes factores como el retraso de conocimientos, la desigualdad, falta de conectividad, déficit económico, entre otros.

En el Radar de Blu Radio, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, hizo una radiografía del sistema de educación en Colombia, los cambios que hay que hacerle para mejorar y habló de la salud mental en los estudiantes de Colombia, el cual ha visto afectado por la pandemia por el Covid-19.

"Hay una gran demanda en las instituciones educativas por psicólogos, como tenemos problemas presupuestrales tratamos de resolverlo, pero la cifra es plicada; aproximadamente solo hay un profesional atentiendo a 1.500 estudiantes, lo que no es efectivo", dijo.

Según Gaviria, la problemática de la salud mental en los colegios se ha ido incrementando hasta el punto de facetar a los docentes.

"Yo he tratado de transmitir un mensaje que es en el que yo creo y es que que la salud mental no es solo de un psicólogo, es un tema que se construye desde todos los ámbitos. Lo primero que tenemos que hacer para solucionar esta problematica es tener una conciencia colectiva, decirle a los padres y a los maestros que tienen que tener los ojos abiertos ante lo que está ocurriendo. La primera palabra de un docente a sus estudiantes debería ser el saber cómo está y cómo se encuentra, es una toma de conciencia colectiva", aseveró.

Además, Gaviria explicó que es importante que las personas tomen iniciativa y busquen mecanismos para solucionar sus problemas emocionales.

"Nadie se libra de los problemas de salud mental, por eso hay que acompañarlos. Incluso, después de la pandemia, yo también he tratado de quitar ese estigma porque he sufrido de ansiedad y he tratado de enseñar los mecanismos para superarlos, la idea es con el ejemplo dar el mensaje. Hoy los casos de matoneo se visibilizan más, las redes sociales son escenarios para que lo sigan haciendo. Es un momento desafiante para la educación en el mundo, por eso he querido que las comunidades se vuelquen en las escuelas y colegios, para estar más atentos", recalcó.

