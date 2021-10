La solución está en nuestras manos: Carmen Verano, sobreviviente de cáncer de seno

Carmen Verano superó el cáncer de seno tras ser diagnosticada a los 44 años. Aunque tenía el antecedente de su madre, quien también sufrió esta enfermedad, siempre estaba en continuos controles hasta que un examen de biopsia salió positivo en agosto de 2004. Asimismo, contó que los principales síntomas que tuvo fue la pérdida de peso y cambios en su pezón.

“Me habían tomado una mamografía y salió bien. A los seis meses se repitió, pese a que la doctora no quería mucho porque eso es cada año (…) Fui a reclamar los resultados de una biopsia, aunque me lo entregaron sellado para llevárselo al médico, abrí el sobre y corroboré que había salido positivo. Lloré sola y me demoré de dos a cuatro horas en llegar a mi casa”, relató a BLU Radio.

La noticia la dejó abrumada, trató de que nadie se diera cuenta en su familia, pero su hija la miró a los ojos y le dijo: “Mami diga la verdad”. En ese momento le contó los resultados de la biopsia, pero detrás de ella, y sin darse cuenta, estaba su mamá, quien también se enteró que tenía cáncer de seno.

“Mi motor principal (para superar la enfermedad) fue Dios, las oraciones, mi madre, mis hijas, mi esposo y toda mi familia que estuvieron muy pendientes de mí”, añadió.

Carmen expresó que durante su enfermedad tuvo depresión, pero por una situación personal en su familia y no por el cáncer, razón por la cual los tres ciclos de quimioterapia a los que tuvo que someterse no funcionaron. Además, la caída de cabello también fue un golpe duro para ella, pero su mamá le dio mucho apoyo y después recibió la noticia que la iban operar.

“El 1 de marzo de 2005 me operaron. Doy gracias a Dios por la doctora Clara que siempre me motivó a la reconstrucción de seno , aunque yo no quería por la misma depresión”, dijo.

Publicidad

“Al cabo del tiempo y en las siguientes citas médicas le daba las gracias. Es una bendición que me hayan reconstruido el seno”, agregó.

Carmen Verano superó el cáncer de seno hace 16 años, sigue en controles de mamografía y ecografía, porque “esta enfermedad es traicionera, tiene sus altibajos”.

Asimismo, recomendó a las mujeres y hombres realizarse el autoexamen cada mes. “Ver si un seno está más abultado que el otro, si algo no está bien informarlo inmediatamente a un médico. A cualquiera de nosotros nos puede pasar, tenemos la solución en nuestras manos”.

Vea la entrevista completa a Carmen Verano con BLU Radio: