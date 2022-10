Las 10 preguntas y respuestas más comunes sobre el simulacro de aislamiento en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que entre el 20 y el 23 de marzo la capital del país llevará a cabo un simulacro de aislamiento obligatorio como medida de preparación para cuando "todos nos tengamos que quedar en casa" por la previsible expansión del COVID-19.

"Vamos a hacer un simulacro, Bogotá se queda en casa. Todo el mundo se queda en casa , habrá restricciones a la movilidad”, dijo la mandataria.

Tras el anuncio surgieron dudas, que López quiso resolver en una rueda de prensa este miércoles. Este es un resumen de las principales dudas abordadas por la gobernante.

1. ¿Qué duración y cuáles horarios tendrá el simulacro?

“Empezará este viernes 20 de marzo a las 0:00 horas y terminará el martes 24 de marzo a las 0:00 horas”, dijo la alcaldesa.

2. Después del martes, ¿hay posibilidad de que el aislamiento se extienda?

“Quiero que la gente tenga la seguridad y confianza que tendrá esta duración”, afirmó la mandataria.

3. ¿La gente puede utilizar su vehículo particular?

“De viernes a lunes no habrá pico y placa, habrá restricción total para los vehículos. En Bogotá y Cundinamarca: carros, motos, vehículo y camiones”, dijo la alcaldesa.

“Los taxis pueden funcionar pidiéndose por teléfono o plataforma”, complementó.

4. ¿Cómo operará TransMilenio?

“Vamos a operar el viernes con el servicio limitado de TransMilenio y el SITP que se opera usualmente los sábados. Es decir, se reduce a menos de la mitad la flota que circula, para lo estrictamente indispensable. ¿Por qué no podemos cerrar TM del todo? Porque la gente que está en plazas de mercado, en abastecimiento, en servicios de salud, en bomberos, eventualmente se debe movilizar. Por eso no lo podemos cerrar del todo".

5. ¿A qué sanciones se exponen quienes violen las medidas?

“Quien incumpla la restricción total de la movilidad, con las exenciones ya mencionadas, se expone a sanciones que van desde amonestación o multas económicas hasta cárcel. Tenemos las facultades”, dijo la alcaldesa López.

6. ¿Qué pasará con los habitantes de calle?

“La población habitante de Calle en Bogotá vive constantemente en alerta amarilla. Todos sus centros de atención, por eso, están exentos de estas restricciones”, sostuvo López, quien, además, declaró que personal del Distrito que atiende a estas personas no tendrán restricciones.

7. ¿Está garantizado el abastecimiento de alimentos?

“No ha habido hasta hoy ningún tipo de desabastecimiento en Bogotá. Todos los víveres, alimentos, insumos que necesita la ciudad han estado llegando y surtiéndose en las diferentes cadenas, sean barriales o de supermercados en la ciudad. No hay ninguna razón para temer, si va a comprar algo para estos días de simulacro de viernes a lunes, que no lo vaya a encontrar. Son solo cuatro días, no van a hacer mercado para un mes”, declaró López.

8. ¿Habrá servicios de domicilios?

De acuerdo con Claudia López, los domiciliarios podrán circular teniendo en cuenta que los restaurantes no pueden tener más de 50 personas en cada establecimiento.

9. ¿Se pueden sacar al perro a hacer sus necesidades a la calle?

Según la alcaldesa de la capital, se podrá sacar a las mascotas, pero solo una persona por hogar.

10. ¿Funcionará la Terminal de Transportes?

Claudia López informó que la Terminal de Transporte no prestará servicios durante el tiempo que dure el simulacro.

Vea la rueda de prensa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto al gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.