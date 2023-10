Los problemas auditivos y su impacto en la salud mental: una realidad poco hablada

Varios factores pueden desencadenar problemas de salud mental en las personas, y entre ellos se encuentra la pérdida de audición relacionada con el envejecimiento y la falta de tratamiento oportuno. Esta condición, que a menudo es pasada por alto, puede tener un profundo impacto en la calidad de vida de quienes la padecen.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que 432 millones de adultos y 34 millones de niños necesitan rehabilitación para problemas auditivos. Sin embargo, las estadísticas indican que pocas personas buscan atención especializada para controlar su audición. A pesar de esta preocupante realidad, aquellos que deciden abordar su pérdida auditiva se encuentran con una variedad de opciones de tratamiento diseñadas para mejorar su bienestar y superar los estigmas sociales asociados.

El papel fundamental de la familia

La pérdida auditiva suele progresar silenciosamente, y la mayoría de las personas no se dan cuenta del deterioro hasta que afecta sus relaciones sociales y familiares. Los primeros en notar estos cambios suelen ser los familiares y seres queridos, quienes observan cómo la comunicación se vuelve más difícil y cómo la personalidad y el estado de ánimo de la persona afectada se ven alterados.

Lorena Romero, audióloga y coordinadora de calidad y formación de GAES, comentó que "ignorar los primeros síntomas puede reducir las posibilidades de una consulta con el especialista, ya sea por razones auditivas o emocionales".

La pérdida de audición se define como la incapacidad de escuchar tan bien como una persona con audición normal, es decir, con un umbral de audición igual o mejor a 20 dB en ambos oídos. La pérdida auditiva puede ser leve, moderada, grave o profunda, y puede afectar uno o ambos oídos, lo que dificulta la audición de conversaciones o sonidos fuertes.

Trastornos emocionales y la pérdida auditiva

Cuando los primeros síntomas de la pérdida auditiva aparecen, es común que las personas pasen por una etapa de negación. Saben que tienen un problema, pero lo asocian con el envejecimiento y, por lo tanto, lo ignoran. La pérdida auditiva conlleva cambios en la forma en que las personas se relacionan con su entorno, lo que afecta su calidad de vida. Además, esta condición a menudo es difícil de percibir para aquellos que no la padecen.

El déficit auditivo puede generar un sentimiento de minusvalía y dificultades para integrarse, lo que a su vez conduce a una falta de comunicación con otros. Esto puede dar lugar a un deterioro en el desarrollo social y emocional, aumentando la probabilidad de baja autoestima, dificultad para reconocer emociones, mostrar empatía y controlar los impulsos.

Un estudio publicado en la revista 'Frontiers in Aging Neurosciense' en 2022, exploró la conexión entre la pérdida auditiva no tratada y el aislamiento social, la soledad, el apoyo social y el malestar psicológico. Los resultados revelaron que la pérdida auditiva no tratada aumenta significativamente el riesgo de sentirse emocionalmente aislado. La depresión se identificó como un factor común que contribuye a la soledad, el aislamiento social y la falta de apoyo social.

La buena noticia es que la pérdida auditiva puede tratarse. La detección temprana y las intervenciones adecuadas pueden mitigar muchos de sus efectos adversos. Los audífonos se presentan como una solución eficaz y no invasiva, mejorando la calidad de vida de quienes los usan y permitiéndoles redescubrir todas las emociones que el sonido puede ofrecer.

