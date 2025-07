Madre exige a Nueva EPS dar tratamiento a su hijo; peligrosa bacteria podría llegar a su cerebro

La salud de Santiago García, un niño de 11 años de Ibagué, pende de un hilo. Diagnosticado con toxoplasmosis ocular congénita, Santiago enfrenta una batalla por preservar su vista, que ya sufre daños irreversibles.

Su madre, Tatiana Lozano Varón, una madre cabeza de familia, denuncia las barreras que ha tenido para acceder al tratamiento que necesita el menor con urgencia, y que no recibe por parte de NUEVA EPS, que se niega a suministrarle cuatro medicamentos esenciales, a pesar de estar hospitalizado desde el pasado 9 de julio.

La historia de Santiago con la toxoplasmosis es larga y dolorosa, según le contó su madre a Blu Radio. A pesar de los controles prenatales de Tatiana, la infección no fue detectada sino hasta el séptimo mes de embarazo, y el niño no recibió exámenes al nacer.

Fue a los tres años cuando su visión comenzó a fallar, chocando con objetos y acercándose excesivamente para ver. La familia asumió los costos de especialistas que revelaron cicatrices en ambas retinas, con la lesión más crítica en el centro del ojo derecho, causando una visión de menos de un metro incluso con gafas. En su ojo izquierdo, el ojo con el que aún se defiende, tiene tres lesiones activas.

Santiago está hospitalizado desde el 9 de julio sin recibir los medicamentos que pueden ayudarle a combatir la infección en sus ojos. Foto suministrada a Blu Radio.

La situación escaló drásticamente en febrero-marzo de 2025 cuando la toxoplasmosis se reactivó, causando a Santiago dolores de cabeza y visión borrosa.

Su madre le contó a este medio que la oftalmóloga pediátrica prescribió antibióticos de primera línea, pero la NUEVA EPS, nunca los entregó, aduciendo desabastecimiento. Tatiana y su familia tuvieron que comprar los medicamentos por su cuenta durante dos meses.

El punto de quiebre en su salud llegó el 2 de julio, cuando se descubrió que la bacteria había desarrollado resistencia a los antibióticos y el infectólogo pediátrico ordenó un nuevo esquema de cuatro medicamentos urgentes.

Tatiana se dirigió a la NUEVA EPS, donde le negaron la autorización para todos los fármacos, alegando falta de registro INVIMA, errores en la orden, desabastecimiento o cantidades incorrectas. Ante la urgencia y el riesgo de que la bacteria se extendiera al cerebro, el médico ordenó la hospitalización inmediata de Santiago en la Clínica Medicais el 8 de julio.

Sin embargo, estar hospitalizado no ha garantizado el tratamiento. A la fecha, Santiago no ha recibido todos los medicamentos necesarios.

Solamente de los cuatro hasta el día de ayer recibí solo dos medicamentos y los otros dos medicamentos no me los han entregado. Que porque son medicamentos magistrales, que porque son medicamentos que se deben de preparar, entonces que no los tienen todavía disponibles relata Tatiana.

La complejidad de un medicamento magistral, que debe ser preparado, ha sido una de las excusas de la EPS, dificultando aún más el acceso a estos fármacos que no se consiguen en droguerías y son de alto costo. El tratamiento es crucial, ya que los cuatro medicamentos "trabajan de la mano para que sea más efectivo".

Tatiana ha buscado ayuda en múltiples entidades: la Superintendencia Nacional de Salud, la Personería, la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Ibagué. La Superintendencia Nacional de Salud informó a la NUEVA EPS el 8 de julio de 2025, instruyéndola a dar una respuesta de inmediato cumplimiento en 72 horas, pero no ha pasado nada.



La urgencia médica de Santiago es crítica

Los especialistas han advertido que Santiago no puede salir del hospital sin el tratamiento garantizado, pues cada día aumenta el riesgo de perder más visión.

La toxoplasmosis, especialmente agresiva en Latinoamérica, no solo ataca la retina sino también el cerebro y otros órganos. De hecho, un encefalograma reciente reveló la presencia de cicatrices de la toxoplasmosis en su cerebro.

Yo sé que si la si la Nueva EPS quisiera ya le hubieran podido entregar el medicamento a mi hijo. Yo no sé qué es lo que están esperando que el niño pierda la visión, que el parásito llegue al cerebro y que genere daños fatales le dijo Tatiana a Blu Radio.

Tatiana le clama ayuda a la NUEVA EPS por la salud de su hijo: "Ya no más evasivas. Ya no más toca esperar. Toca esperar. Es un niño. Quieren esperar. La bacteria no da espera. Están jugando con la vida de mi hijo".