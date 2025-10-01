En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Más quejas por falta de medicamentos: Defensoría alerta sobre fallas en tratamientos esenciales

Más quejas por falta de medicamentos: Defensoría alerta sobre fallas en tratamientos esenciales

En solo nueve meses de 2025 se registraron más quejas por falta de medicamentos que en todo 2024. Los mayores problemas afectan a pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades neurológicas y de salud mental.

Pacientes Colombia alerta riesgo de desabastecimiento de medicamentos tras decisión de la SIC
Pacientes Colombia alerta riesgo de desabastecimiento de medicamentos tras decisión de la SIC
Foto creada con IA.
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre el acceso a medicamentos en el país. Según el más reciente informe, entre enero y septiembre de 2025 ya se contabilizan 374.899 quejas por desabastecimiento y dificultades en la entrega de fármacos, una cifra que supera las 320.000 reportadas durante todo 2024, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Salud.

El organismo de control también reveló que ha realizado 3.449 encuestas de verificación en diferentes regiones del país para evaluar el cumplimiento del derecho a la salud. Como resultado, se identificaron 584 tipos de medicamentos que han presentado problemas en su entrega a los pacientes.

Medicamentos.jpg
Medicamentos //
Foto: Unplash

La situación golpea principalmente a quienes requieren tratamientos continuos y de alta prioridad. Los medicamentos para el control de diabetes, hipertensión arterial, condiciones neurológicas y salud mental figuran entre los que más dificultades registran, lo que pone en riesgo la estabilidad de miles de pacientes que dependen de ellos para mantener su calidad de vida.

La Defensoría instó a las autoridades del sector a tomar medidas urgentes para garantizar la disponibilidad oportuna de tratamientos, pues el incremento sostenido de las quejas refleja un deterioro en la atención que podría escalar hacia una crisis de salud pública si no se atiende de manera inmediata.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medicamentos

Pacientes Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad