Más quejas por falta de medicamentos: Defensoría alerta sobre fallas en tratamientos esenciales

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre el acceso a medicamentos en el país. Según el más reciente informe, entre enero y septiembre de 2025 ya se contabilizan 374.899 quejas por desabastecimiento y dificultades en la entrega de fármacos, una cifra que supera las 320.000 reportadas durante todo 2024, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Salud.

El organismo de control también reveló que ha realizado 3.449 encuestas de verificación en diferentes regiones del país para evaluar el cumplimiento del derecho a la salud. Como resultado, se identificaron 584 tipos de medicamentos que han presentado problemas en su entrega a los pacientes.

Medicamentos // Foto: Unplash

La situación golpea principalmente a quienes requieren tratamientos continuos y de alta prioridad. Los medicamentos para el control de diabetes, hipertensión arterial, condiciones neurológicas y salud mental figuran entre los que más dificultades registran, lo que pone en riesgo la estabilidad de miles de pacientes que dependen de ellos para mantener su calidad de vida.

La Defensoría instó a las autoridades del sector a tomar medidas urgentes para garantizar la disponibilidad oportuna de tratamientos, pues el incremento sostenido de las quejas refleja un deterioro en la atención que podría escalar hacia una crisis de salud pública si no se atiende de manera inmediata.