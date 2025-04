Mininterior pide a Senado no dilatar discusión de la reforma a la salud

El ministro del Interior, Armando Benedetti , le pidió a la Comisión Séptima del Senado no dilatar la discusión de la reforma a la salud.

“Soy optimista de que puede pasar en la Comisión Séptima. Fue aprobada en la Cámara el 6 de marzo. Dice la Ley Quinta que a los 15 días se debe estar dando el tercer debate. Ya han pasado 33 días y no hay ponentes. Quiero advertir que una la hundieron firmando unos congresistas que no eran ponentes, y ahora dilatan y no han puesto a los ponentes”, dijo el ministro del Interior.

Armando Benedetti Foto: Presidencia de al República

Cabe mencionar que la reforma a la salud ya llegó al Senado. Con el número de proyecto de ley 410 de 2025 (o 410/2025), la iniciativa ya fue radicada en la Comisión Séptima para iniciar la designación de ponentes y avanzar en su tercer debate.

Aunque el Gobierno nacional es “optimista”, cabe mencionar que en esta comisión se hundió el proyecto ya en una oportunidad, el 3 de abril de 2024, y lo mismo ocurrió con la reforma laboral recientemente. El presidente Gustavo Petro ya ha dicho que, si no aprueban la iniciativa, va a buscar aplicar vía decreto lo que sea posible.