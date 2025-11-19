Ministro de Salud advierte sobre riesgos en obras de infraestructura hospitalaria

Durante su visita a Bucaramanga, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, entregó un balance sobre el avance y la recuperación de obras de infraestructura hospitalaria en el país, advirtiendo que varias de ellas estuvieron en riesgo de convertirse en ‘elefantes blancos’, pero que, gracias al trabajo conjunto con la Contraloría General, han logrado reactivarse.

Jaramillo explicó que actualmente el Gobierno Nacional tiene identificadas 66 obras en 26 departamentos, de las cuales 25 corresponden a proyectos heredados de administraciones anteriores, con una inversión estimada de $446 mil millones, mientras que 41 pertenecen al actual Gobierno y suman $799 mil millones. En total, se trata de inversiones superiores a 1,3 billones de pesos.

“Estamos impidiendo que se pierdan recursos fundamentales. Gracias a la Contraloría y a la labor del señor contralor, hemos recuperado 13 de estas obras, que ya comenzaban a aparecer ante la opinión pública como ‘elefantes blancos’”, aseguró el ministro.

Según el funcionario, en este momento 47 obras están en ejecución, mientras que 6 se encuentran suspendidas, aunque el Gobierno espera su pronta reactivación.



El ministro se refirió de manera especial al avance de la Clínica de Girón, donde afirmó que el proceso de verificación técnica está por finalizar. “A finales de este mes, el señor contralor nos entrega el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para saber si lo que se invirtió realmente se invirtió y cuánto falta para terminar la obra. Solo entonces podremos girar los recursos necesarios para finalizarla”, explicó.

Jaramillo fue enfático en que no se autorizarán desembolsos sin que exista total claridad sobre los recursos ya ejecutados. “Si lo que se gastaron no aparece, eso pasa a otro nivel. Como ha dicho el señor contralor, no se trata solo de administrar, sino de prevenir”, señaló.

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la culminación de las obras prioritarias para fortalecer la red hospitalaria del país, especialmente en regiones donde la infraestructura es limitada o presenta atrasos críticos.