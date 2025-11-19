En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Ministro de Salud advierte sobre riesgos en obras de infraestructura hospitalaria

Ministro de Salud advierte sobre riesgos en obras de infraestructura hospitalaria

Según el jefe de cartera, actualmente el Gobierno Nacional tiene identificadas 66 obras en 26 departamentos, de las cuales 25 corresponden a proyectos heredados de administraciones anteriores,

Publicidad

Publicidad

Publicidad