MinSalud caza nueva pelea con la Corte Constitucional: "Nos tumban todo, no quieren que gobernemos"

En medio de las múltiples polémicas que sigue protagonizando, el ministro de salud , Guillermo Alfonso Jaramillo, esta vez dio unas duras declaraciones en contra de la Corte Constitucional por las decisiones que ha tomado que no han favorecido al Gobierno del presidente Petro.

"Ahora que decimos que no alcanza la plata, decimos no, hagamos una reforma tributaria y comencemos a tributar por la salud, pero para eso sí no hay plata, pero quieren que este presidente que es el que más ha invertido en salud, saque plata de donde no tiene. Se le viene en contra la Corte, le tumba las regalías, nos tumban todo, ¿por qué no dejan gobernar? No quieren que gobernemos. Y uno entiende, pero afortunadamente acogiéndonos a la Constitución y ahí vamos", comentó el ministro.

Y es que en los últimos meses la Corte Constitucional ha tumbado varios decretos de la emergencia económica que decretó el Gobierno en la Guajira, así como otros relacionados con la paz total.

El ministro dio estas declaraciones en medio de una rueda de prensa en la que trataba el tema de la UPC . El ministro aseguró que el Gobierno no está haciendo la reforma a la salud 'por la puerta de atrás'.

"Nos van a quitar la plata del 5 %, que están haciendo la reforma por la puerta de atrás y resulta que el señor expresidente Uribe nos dijo: ustedes tienen un poco de leyes y decretos ahí, por qué no van haciendo (...) entonces cuando empezamos a hacer eso dicen que estamos haciendo la reforma por la puerta de atrás", dijo el ministro.