Minsalud no sabe quién modificó artículo 42 de reforma a la salud: se quedó sin padre la criatura

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo , se abstuvo de decir quién modificó el artículo 42 del proyecto de ley de reforma a la salud, que eliminó los requisitos para que las personas pudieran ser nombradas gerentes de hospitales y clínicas en el nuevo modelo de salud.

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Jaramillo dijo que el artículo original del proyecto planteaba un examen nacional para seleccionar a los gerentes, pero que esta propuesta fue rechazada por los congresistas.

“En la discusión de ayer creo que se ha abierto algo importante que nosotros siempre hemos respaldado. Yo fui secretario de salud del señor presidente de la República cuando fue alcalde de Bogotá, y yo hice los concursos. Hice concurso con la Universidad de la Javeriana, un concurso muy serio, muy transparente, y escogimos, como lo dice claramente la norma, al primero del concurso, al que haya sido el ganador del concurso. Eso lo hicimos con mucho rigor”, afirmó Jaramillo.

El ministro dijo que la eliminación de los requisitos del artículo 42 fue una decisión del Congreso, y que el Gobierno está dispuesto a buscar un nuevo acuerdo con los congresistas para incluir un requisito de meritocracia para los gerentes de hospitales y clínicas.

“No nos pueden ahora a nosotros juzgar ni con los improperios que nos han tratado de llevar porque nosotros no imponemos al Congreso las cosas, tratamos de buscar consenso con ellos cuando propusimos un examen nacional. No lo aceptó el Congreso. No lo aceptó el Congreso. Es que es la decisión. Nosotros fundamos ese artículo que lo que quiere decir en definitiva es que quede igual. Y entonces ahora los que se rasgan las vestiduras y son los responsables de que sus gobiernos en donde participaron y en donde gobernaron quitaron la meritocracia”, dijo Jaramillo.

La polémica por el artículo 42 se suma a otras críticas que ha recibido el proyecto de reforma a la salud, que ha sido calificado de "incompleto" y "poco realista" por algunos sectores.

"Están cogiendo un artículo para, en un vaso de agua, armar una tormenta. Yo he hecho consenso, óigase bien, con todos los diferentes sectores sociales, con pacientes, con las asociaciones de las EPS, con las academias, con los partidos. Sí, hay que hacer consenso con todo mundo. Así uno quiera una cosa, desafortunadamente hay otros que dicen que no, para poder sacar adelante y especialmente en este caso. Cuando hablan nuestros voceros, por supuesto, nosotros les estamos dando a ellos avales porque creemos en esos representantes y porque creemos que hay que buscar fórmulas de entendimiento", dijo.

Petro pide no aprobar el artículo 42 de reforma a la salud

El presidente Gustavo Petro rechazó este miércoles la modificación al artículo 42 de la reforma a la salud que elimina los procesos de mérito para elegir a los directores de los hospitales públicos.

En una publicación en su cuenta de Twitter, Petro expresó su esperanza de que la Cámara de Representantes no apruebe esta modificación, que fue presentada por un grupo de congresistas de oposición.

"Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección tal como propuso el Gobierno", escribió Petro.

La modificación al artículo 42 permitiría que los directores de hospitales públicos sean elegidos por el Gobierno, sin necesidad de pasar por un proceso de selección basado en el mérito. Esta modificación ha sido criticada por varios sectores, entre ellos, el gremio médico y las organizaciones de paciente