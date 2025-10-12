Mujer cuenta que reconocido medicamento le desarrolló extraña enfermedad: "Me cambió la vida"

Un joven se ha vuelto viral en los últimos días luego de subir un video a redes sociales donde mostraba el drástico cambio físico que tuvo en poco tiempo a causa de una extraña enfermedad que se desarrolló, según cuenta, por el consumo de un medicamento.

Se trata del síndrome de cushing exógeno, una enfermedad causada directamente por el uso prolongado de un reconocido medicamento para tratar una artritis reumatoide severa. La mujer relató que su cuerpo se hizo dependiente de este medicamento debido a un intenso dolor crónico, y que actualmente lleva cuatro años viviendo con el síndrome.

La dificultad comenzó cuando, tras un año sin diagnóstico para su artritis, un reumatólogo le prescribió 20 miligramos del medicamento por seis meses. "Los corticoides ayudan con los síntomas de otros tratamientos, pero nunca se tienen que tomar mucho tiempo".

Los efectos físicos de la alta dosis fueron rápidos. La mujer notó, al tercer mes de tratamiento, síntomas preocupantes como un aumento inusual de grasa corporal y peso. Relató que "empecé a notar una joroba en mi espalda, la que se llama joroba de búfalo, que es más pronunciada que una joroba que da a causa de la obesidad".



Además, experimentó un aumento de peso drástico: "Había subido 30 kilos en tres meses, porque sí no es una subida de peso como progresiva, es una subida muy fuerte". Tras acudir a un endocrinólogo, se le confirmó el diagnóstico ocasionado por corticoides.

A pesar de buscar tratamientos alternativos, como un tratamiento biológico y la hidroxicloroquina, los médicos no han logrado controlar su artritis para poder reducir la dosis de corticoides.

La mujer advirtió que estos medicamentos "pueden provocar que tengas dolor en la piel, por así decirlo. Tú me tocas y me duele hasta el hueso".

Publicidad

Aunque actualmente sus huesos solo muestran afectación en las rodillas, que están "a un paso de tener osteopenia", mantiene la esperanza, ya que el síndrome es potencialmente reversible. "Es mucha inflamación y acumulación de tejido adiposo", concluyó.