Nadie se puede lavar las manos con atención a venezolanos: Duque

El presidente Iván Duque se refirió al desalojo de lugares que implementan el arriendo tipo paga diario, problemática que afecta a colombianos pero también a venezolanos que están siendo precisamente desalojados. El mandatario rechazó estas actuaciones y aseguró que algunos alcaldes se quieren lavar las manos asegurando que la atención de los migrantes venezolanos no es su problema.

Previamente la alcaldesa Claudia López había pedido a Migración Colombia hacerse cargo de los migrantes.

“Hay algunos alcaldes que de alguna manera están tratando de decir: es que eso no es mi problema. Pero yo pregunto una cosa, ¿hasta hace dos meses qué decían? ¿Decían lo mismo? No. Es una responsabilidad de todos. Aquí nadie se puede lavar las manos, nadie frente a un tema tan sensible”, aseguró el presidente en entrevista con RTVC.

Indicó que políticamente nadie se puede lavar las manos con la población venezolana y que más bien lo que tiene que haber es coordinación para atenderlos porque muchos de esos migrantes también tienen hijos que son colombianos.

Por otro lado, el presidente se refirió a las declaraciones de la alcaldesa Claudia López de extender la cuarentena hasta junio. Dijo que el Gobierno tomará la medida necesaria, pero que debe tomarse de manera coordinada y ningún mandatario debería actuar de manera independiente.

“Es muy importante entender que aquí tenemos que obrar con una manera unificada, porque de nada nos sirve fragmentar una estrategia para enfrentar una pandemia. Porque somos una República unitaria y porque aquí no podemos manejar territorios continentales como islas. Por eso es muy importante que la estrategia esté totalmente armonizada”, dijo Duque.

El presidente dijo que precisamente la falta de coordinación causó la propagación del virus en Italia.

“Mire que una de las cosas en las que hubo grandes fallas en su momento en Italia fue que se hicieron cuarentenas en un lugar del país y las personas se movieron para otro lugar y lo que hicieron fue trasladar el virus al resto del país”, sostuvo.

Sobre el ofrecimiento de Nicolás Maduro de entregar máquinas detectoras de coronavirus a Colombia, el presidente Duque aseguró que debe hacerse a través de la Organización Panamericana de la Salud.