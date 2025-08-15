¡Ojo! No le dé este medicamento a sus hijos; está siendo suplantado con famosa marca

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una seria advertencia a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de un producto fraudulento llamado Enterogermina Kids.

Este producto, que se presenta como una versión infantil de un conocido medicamento, carece de cualquier registro sanitario emitido por la autoridad competente, lo que lo convierte en ilegal para su venta en Colombia.



Riesgos graves para la salud de niños

El Invima ha determinado que Enterogermina Kids no cumple con las especificaciones de etiquetado y publicidad establecidas en la normativa vigente.

Más allá de la ilegalidad, el consumo de este producto fraudulento representa un riesgo significativo para la salud de quienes lo utilizan, especialmente si está dirigido a niños. Entre los peligros asociados se encuentran:



Problemas cardiovasculares: Elevación de la circulación sanguínea, palpitaciones altas y riesgo de enfermedades cardíacas.

Afectaciones neurológicas y psicológicas: Nervios, ansiedad, temblor, trastornos del sueño como insomnio y pesadillas, así como fatiga y cansancio.

Retención de líquidos: Potencial de edema local o generalizado.

Potencial de edema local o generalizado. Daños orgánicos graves: Riesgo de daños en órganos vitales como el corazón, riñones e hígado.

Este es el medicamento falso que están vendiendo. Foto: Invima

Por qué es tan peligroso un producto ilegal como Enterogermina Kids

Los productos fraudulentos como "ENTEROGERMINA KIDS" no cuentan con un registro sanitario, lo que significa que no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia.

Además, se desconoce su contenido real, su trazabilidad, y las condiciones en las que ha sido almacenado y transportado, lo que incrementa aún más los peligros para los consumidores. Estos productos a menudo hacen alusión a propiedades no autorizadas, generando expectativas falsas sobre su verdadera naturaleza o composición.

El Invima hace un llamado urgente a la comunidad para tomar las siguientes precauciones:

