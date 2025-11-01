Orgullo País: el sistema de rehabilitación física inspirado en terapia acuática con realidad virtual

El grupo de investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) decidió hace algunos años desarrollar una alternativa más amable y accesible para personas que deben enfrentar procesos largos de rehabilitación física, especialmente quienes padecen enfermedades como artrosis o fibromialgia.

Su motivación nació al observar las dificultades que tienen muchos pacientes para acceder a terapias efectivas, especialmente en contextos donde no hay piscinas o equipos especializados para realizar tratamientos de fisioterapia acuática.

Hynmers, un sistema que combina mecánica, electrónica y realidad virtual para recrear los beneficios de la terapia en el agua. Foto: suministrada

De esa búsqueda surgió Hynmers, un sistema que combina mecánica, electrónica y realidad virtual para recrear los beneficios de la terapia en el agua sin necesidad de sumergirse en ella. Su objetivo es mejorar la movilidad de los miembros inferiores y facilitar la recuperación muscular a través de una experiencia inmersiva y motivadora.

El dispositivo cuenta con tres componentes principales: un sistema mecánico que asiste los movimientos de las piernas, un módulo electrónico que controla los ángulos y resistencias, y una interfaz de realidad virtual que guía al paciente mediante ejercicios interactivos similares a los de un videojuego.



Hynmers busca mejorar la movilidad de los miembros inferiores y facilitar la recuperación muscular. Foto: suministrada

“Es una solución para personas que tengan dificultades respiratorias, complicaciones con el sistema respiratorio; personas que tengan fobia al agua o que tengan lesiones en la piel. También puede haber inconvenientes locativos, (…) regularmente en las clínicas no hay piscina para hacer este tipo de actividades”, explica Vera Zasulich, profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la UPB y una de las líderes del proyecto.

El sistema está diseñado para ser adaptable a distintas necesidades clínicas y puede utilizarse tanto en hospitales como en centros de fisioterapia o incluso en casa, ampliando el acceso a la rehabilitación de forma económica y segura.

El proyecto no solo busca mejorar la recuperación física, sino también transformar la manera en que se vive una terapia. Por eso, Hynmers representa un ejemplo de innovación con propósito: ingeniería colombiana puesta al servicio de la salud y la dignidad humana.

Aunque su desarrollo continúa, esta iniciativa demuestra que es posible unir tecnología, ciencia y empatía para devolver movilidad, esperanza y bienestar a quienes más lo necesitan.

