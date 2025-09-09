Pacientes de Nueva EPS denuncian retrasos en atención, ¿causa de las deudas?

Recientemente, la Contraloría General de la República informó que en Nueva EPS se detectaron presuntas irregularidades relacionadas con el aumento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el incremento de cuentas por pagar, fallas en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.

Estos hallazgos se hicieron tras un operativo de policía judicial realizado en julio pasado.

Ante esta situación, el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, explicó que la intervención sobre la EPS ya había identificado pasivos no reportados en los balances financieros de la entidad, lo que representa deudas por varios billones de pesos.

Rubiano señaló que la estrategia de la Superintendencia contempla tres líneas de acción: una auditoría forense internacional para revisar las cuentas entre 2019 y 2025, una auditoría de cuentas médicas para verificar el flujo de recursos, y la estabilización de los giros hacia hospitales y clínicas públicas y privadas.

Blu Radio. Nueva EPS. Foto: Acesi

Mientras avanzan estos procesos, los pacientes de Nueva EPS aseguran estar viviendo graves dificultades en el acceso a los servicios.

Esperanza Arias, representante de usuarios, expresó que las principales afectaciones se presentan en personas con enfermedades de alto costo como cáncer, VIH, diabetes e hipertensión, además de pacientes trasplantados.

Publicidad

“Los usuarios somos quienes más sufrimos las consecuencias. Hay demoras en cirugías, procedimientos y entrega de medicamentos; cierran IPS porque no reciben pagos, y los pacientes nos quedamos sin atención. Nos preocupa que la Superintendencia no tome medidas efectivas para garantizar el servicio”, señaló Arias.

De acuerdo con los usuarios, los retrasos en los pagos a los prestadores repercuten directamente en la oportunidad y calidad de la atención. La situación ha generado incertidumbre en miles de afiliados que esperan la regularización de los servicios mientras avanzan las investigaciones sobre la EPS.