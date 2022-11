"Pedimos misma información que regalan a Facebook": Alcaldía sobre app ‘Bogotá cuidadora’

En medio de la confusión que generó el uso de la plataforma ‘Bogotá cuidadora’, la plataforma de registro, monitoreo e información que los bogotanos deben descargar para reportar con detalle, entre otros, sus desplazamientos para movilizarse durante el aislamiento, la alcaldesa Claudia López le salió al paso a la principal crítica que le han hecho a la aplicación: la cantidad de datos privados que exige el programa.

Para López, los datos requeridos no son una exageración: "esta es la misma información que darías cuando bajas una aplicación en Apple. O sea, no estamos pidiendo nada que no le das gratis a Facebook o a Google", señaló en una entrevista con Citytv.

Algunos críticos destacaron la cantidad de datos exactos que pide la plataforma para autorizar la movilidad de las personas durante el aislamiento en la ciudad: por ejemplo indicar desde qué punto a cuál otro dentro de la ciudad se movilizará, por qué razón y en qué medio de transporte, entre otros, además de datos personales como número de celular, cédula, dirección y estrato.

"No es nada del otro mundo. Y además, a diferencia de otros muchos sitios (apps) donde la gente da su información, aquí como aparece en el principio de la página, está (la información) protegido por la Ley de Habeas Data, de manera que la información es exclusiva para los propósitos que se están pidiendo y en ningún momento puede ser ni compartida ni comercializada para ningún otro propósito", explicó la alcaldesa en la entrevista.

Si bien para algunas excepciones básicas como salir a la tienda a comprar algo de víveres, o salir a pasear la mascota no es necesario llenar la plataforma, para actividades comerciales o laborales sí es un requerimiento. De este modo, como funciona Coronapp o ‘Medellín me cuida’, tanto personas como empresas reportarán sus actividades para hacer una mejor trazabilidad de la pandemia.

Finalmente, la alcaldesa confirmó que el uso de ‘Bogotá cuidadora’ es opcional y únicamente para las personas que se reactivarán laboralmente.

