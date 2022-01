Los nuevos cambios en las medidas de aislamiento para las personas sintomáticas y asintomáticas que plantea el Gobierno Nacional podrían abrir una puerta a más contagios de los que estaban previstos por la propagación de la variante ómicron en el país, así lo afirmaron varios expertos consultados por BLU Radio.

Según los especialistas, no garantizar aislamientos las personas asintomáticas por COVID-19, así estén vacunadas, no quiere decir que no se contagien y contagien a otras personas en las calles.

El experto epidemiólogo Jaime Ordoñez le dijo a BLU Radio que no realizar la búsqueda activa de los asintomáticos provocará una cadena desmesurada de contagios en las próximas semanas, mucho más severa que la que se tenía prevista anteriormente con los aislamientos de 14 días de las personas que dieran positivo por el virus.

“Es un escenario muy complicado el no identificar los asintomáticos, cuando no hay ninguna evidencia que no sean contagiosos. Aparte de eso no se hace búsqueda activa cuando está claramente identificado que la búsqueda activa es lo que reduce el riesgo de contagio. Eso solamente significa en un incremento de casos. Este cuarto pico pasará, de cerca de 8 semanas, a 15 o 20 semanas. Va a durar mucho más tiempo del que duraría si se hicieran búsqueda activa, aislamiento de los asintomáticos. Hay que tener en cuenta que el asintomático es infectante a pesar de estar vacunado, y ya ómicron lo ha demostrado”, explicó el experto.

El Gobierno Nacional asegura que las personas que hayan tenido un contacto estrecho con alguien positivo y sintomático, pero que tiene su esquema completo de vacunación, no tendrán que aislarse ni realizarse una prueba COVID-19. En cambio, las personas asintomáticas y que no se hayan vacunado sí deben cumplir el aislamiento obligatorio de 7 días sin necesidad de realizarse la prueba.

“Lo único que generará ese acortamiento del tiempo de aislamiento es que la ola dure más tiempo y por tanto genere más enfermos y más muertes de las que generaría si el aislamiento se hiciera el tiempo recomendado por la OMS. Así que, por ahorrarse el costo de pagar mayor tiempo de incapacidad laboral de los sintomáticos y no aislar a los asintomáticos, prefieren aumentar el costo total, teniendo más individuos enfermos que serán contaminados por los infectados asintomáticos, y generando más hospitalizaciones”, concluyó Ordoñez.

Por su parte, la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana aseguró que existe un déficit de cantidad de pruebas COVID en el país, por lo que el Gobierno evitó que las personas se hicieran algún estudio demostrando la positividad del virus lo que dificulta el proceso de hacer rastreo y seguimiento a todos los asintomáticos en Colombia.

“Esto es demasiado flexible, son medidas demasiado flexibles y lo que están diciendo es que no tenemos las suficientes pruebas para hacer en Colombia. Porque se debería hacer pruebas en asintomáticos independientemente estén vacunados o no. Lo que pasa es que están reportando que hay un déficit de pruebas en el país porque seguramente los contagios son altísimos y no lo vemos registrado en las cifras que entrega el Ministerio. Casi todos tenemos un amigo contagiado”, opinó Carolina Corcho.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay evidencia de que las personas vacunadas también pueden contagiarse nuevamente con el COVID-19 por la propagación de la variante ómicron a nivel mundial. Las vacunas funcionan disminuyendo el riesgo de enfermedad grave y evitar hospitalizaciones en UCI, mas no se diseñaron para evitar la infección y los contagios.

“La manera de que no aumentaran los casos es que se hicieran pruebas en asintomáticos de alto riesgo, detectarlos previamente para no seguir expandiendo el virus. Hacer medidas restrictivas focalizadas dónde encuentren un brote y aislarlos preventivamente para evitar contagios. Ahora será una responsabilidad individual, de cada uno de nosotros, y no una responsabilidad colectiva. Esta medida puede ser incluso más económica que de salud pública”, indicó Corcho.

Otra de las preocupaciones por parte de los expertos es la cantidad de personas que puedan acudir al sistema de urgencias por casos leves, graves e incluso por el denominado “COVID prolongado” que también amerita tiempo, recursos y atención por parte del personal médico. Según los expertos consultados por BLU Radio, es importante tener en cuenta que la crisis por COVID-19 se convertirá en una endemia que tendremos que luchar día a día.

