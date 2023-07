Prevención, síntomas, manejo y cuidado de la demencia

El domingo, 23 de julio, En Blu Jeans tuvo como invitada especial para el tema central a la doctora Sigem Sabagh, representante de campo de neurociencia y psicobiología zona norte del Colegio Colombiano de Psicólogos, para hablar acerca de la demencia.

En la gran mayoría de situaciones la gente tiene a confundir la locura con la demencia, pero en realidad no son condiciones equivalentes en términos clínicos, según la doctora Sabagh: “la palabra locura es una forma coloquial que se usa para hablar de cuando una persona está en alguna crisis de trastornos mentales, pero no tiene nada que ver con la demencia”.

“La demencia es un trastorno en el cual las personas pierden las facultades del cerebro”, agregó.

De la misma manera, la demencia no es el término correcto para referirse a esta condición mental y la experta aclaró que: “El uso del término demencia cambio totalmente, ahora se le llama trastorno neurocognitivo”.

Muchas veces se romantizan estas condiciones pensando que las personas que padecen esta patología están en un estado de creatividad o simplemente no sufren al no ser conscientes de la patología, para la doctora Sabagh es importante tener en cuenta que: “Definitivamente la persona que se encuentra en una crisis de salud mental no está bien, porque no está autorregulada, no está en sí. Entonces ese precio de virtudes creativas a costa de la salud mental es un precio bastante caro de pagar”.

Los cambios en la conducta de las personas, como el aislarse, dejar de hacer cosas comunes y habituales u olvidar de momento un tema de conversación o desorientación temporal y espacial, pueden ser las primeras alarmas que evidencian alguna condición que esté afectando la salud mental, es valioso detectar estas señales a tiempo y buscar ayuda de un profesional, según indico la doctora.

También, se tiende a relacionar el envejecimiento con los problemas de salud mental y la gran mayoría de personas llaman de mala manera ‘demencia senil’, según indicó.

"Hay varios tipos de demencia, de pronto la más conocida es el Alzheimer y es la que asocian con la “demencia senil”, pero lo considero supremamente mal sano, yo le quiero quitar esa idea a la gente de la cabeza”, remarcó la doctora.

La mejor forma de ayudar a una persona que padece alguna condición mental relacionada con la perdida de las facultades cerebrales, según recomendación de la doctora Sabagh, es brindarle la mayor capacidad de autonomía que esté dispuesta a tener, con la debida supervisión para permitirle tener una vida lo más normal posible, y por supuesto ser consciente de que el paciente tiene un problema, ya que quien tiene la condición no es consiente de lo que lo esta afectando.



Escuche la entrevista completa aquí: