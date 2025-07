Procuraduría realizará otras inspecciones a EPS ante aumento de tutelas

La Procuraduría General hizo un balance sobre los primeros hallazgos tras las visitas preventivas realizadas a Famisanar, Sanitas y Nueva EPS.

Desde el Ministerio Público explicaron que la idea era recaudar información en temas técnicos, jurídicos y financieros y que en este último item se hallaron algunos inconvenientes.

“En el componente financiero encontramos bastantes debilidades en los sistemas de información, no tenemos información en tiempo real. En la facturación no tenemos información respecto a las facturas radicadas, cuantas de ellas fueron procesadas y su posterior pago. Tenemos un problema con los estados financieros los cuales no han sido certificados para el año 2024, esto sucedió en Sanitas y Nueva EPS”, señaló Monica Ulloa, delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social.

EPS - Hospital Foto: AFP

Además Ulloa explicó que seguirán haciendo visitas ante el aumento de las Peticiones, Quejas y Reclamos en diferentes EPS.

“Este es un ejercicio que se va a adelantar tanto para las EPS intervenidas y no intervenidas. El aumento en PQRS y tutelas ha sido un común denominador en todas las EPS intervenidas Iniciamos en Bogotá pero vamos a adelantar en otras ciudades”, agregó Ulloa.