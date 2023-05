Rifirrafe entre exministros del Gobierno Petro por reforma a la salud

La reforma a la salud vuelve a enfrentar a dos exministros del Gobierno Petro que nunca han coincidido en el manejo del sistema de salud, los cuales son Alejandro Gaviria y Carolina Corcho.

Gaviria ha estado en la mira de congresistas de Pacto Histórico, que le han recordado que su propuesta de reforma del 2013 es similar a la que actualmente el exministro se opone.

“Año 2013, Alejandro Gaviria promovía una reforma a la salud similar a la que hoy él mismo cuestiona. Proponía giro directo a hospitales, EPS en un rol secundario, sin integración vertical”, publicó la senadora Piedad Córdoba en Twitter.

El exministro de Salud Alejandro Gaviria advirtió que su propuesta de reforma en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos era muy diferente a la que hoy se debate en el Congreso de la República.

Publicidad

"Lo que se quería era una transformación en ese sentido, un sentido más limitado de quitarles la administración financiera, los recursos y no permitir la integración vertical. Pero no lo que se está proponiendo ahora que es básicamente concentrar todas las funciones de las EPS en una empresa estatal, que no tienen las capacidades, no tienen talento humano, no tienen la formación sin una transición clara. Son dos reformas muy diferentes. Tanto así que, en su momento, hay que decirlo todo, Carolina Corcho como miembro de la sociedad civil se opuso de manera vehemente a esa reforma” dijo Alejandro Gaviria a Blu Radio

La exministra Carolina Corcho, quien se enfrentó contra varios de sus compañeros de gabinete, incluido Gaviria, por su propuesta de reforma, en Twitter respondió que el sistema de salud que recibió tenía deudas históricas

"Aquellos que dejaron un sistema de salud con deudas que superan los 23 billones de pesos, una crisis humanitaria en casi todo el país, una veintena de organizaciones quebradas manejando billonarios recursos públicos, se presentan como el faro moral, intelectual y técnico de la salud (...) Ahora sí admiten que nunca hubo un sistema de información que diera cuenta de las billonarias transacciones que tendrían que ser dirigidas para el cuidado de la vida, no para negocios ni corrupción. ¿Por qué no lo hicieron en tres décadas? Dedicados a obstruir alternativas frente a eso", aseveró.

Publicidad

El exministro Gaviria le respondió a Blu Radio que él no se considera como un “faro moral, intelectual y técnico de la salud”, sino cómo una persona que ha trabajado en el sistema de salud colombiano.

El verdadero pulso de la reforma se vivirá este martes en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes donde se espera se debatan los últimos artículos del proyecto para que pase a plenaria.

¿En qué cambio se debe dejar un carro automático al estacionarlo? No lo ponga de inmediato en la 'P'