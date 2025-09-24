Se dispara la compra de pólizas de salud: crisis del sistema y mascotas, entre las razones

Mientras el sector asegurador está creciendo al 5.7 %, la expedición de pólizas privadas de salud está rompiendo todos los récords con una expansión del 23 % anual, según datos de Fasecolda.

El crecimiento en servicios privados salud venía aumentando desde el año pasado, pero se aceleró durante 2025. En paralelo el sistema de salud general atraviesa una crisis financiera y de atención, mientras el Congreso discute la reforma que ha propuesto el Gobierno Petro desde el inicio de su mandato.

"Nosotros queremos creer que, y algunas primeras investigaciones que hemos hecho nos indican que no es solo por la incertidumbre que hay en el sistema público de salud, aunque algo de eso debe explicar el fenómeno, sino también porque hay una mayor cultura del seguro. La gente está diciendo, hombre, en vez de comprarme un nuevo sofá, de pronto más bien me compro una nueva póliza de salud que protege mejor a mi familia", explicó el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales.

Fasecolda está iniciando un estudio especial para hacerle seguimiento al gasto privado en salud, no solo midiendo el costo de las pólizas, sino también el famoso gasto de bolsillo. Los datos del Dane apuntan a que el costo en salud está creciendo más rápidamente que la inflación.



Mascotas: la otra razón para contratar seguros privados

No es la única razón. En Fasecolda creen que, además, hay una tendencia clave para entender lo que pasa y es la creación de pólizas de salud que no solo cubren a las personas sino también a sus mascotas: los seguros multiespecie.



"Algunas compañías han estado innovando en productos que van relacionados a ofrecer una póliza de salud como el punto principal, pero además dan unas asistencias veterinarias o asistencias en baño para sus mascotas que, en principio, busca capturar esas preferencias de consumo de la gente joven", explicó Fernando Dueñas, director de la Cámara de Salud de Fasecolda.

En Colombia, a medida que están naciendo cada vez menos niños, está aumentando la tenencia de mascotas. Junto con la fiebre por los peluditos están surgiendo cada vez más negocios apuntando a ese nicho: guarderías, paseadores, pet shops, seguros de salud y hasta seguros fúnebres.

Las empresas y el envejecimiento también están moviendo el mercado de seguros

Según los análisis de Fasecolda, las empresas están impulsando también la contratación de seguros privados como parte del paquete de beneficios para sus empleados.

Otra de las razones tiene que ver con el envejecimiento de la población y la famosa economía plateada, lo que está impulsado a las aseguradoras a ofrecer productos específicamente dirigidos a los mayores de 60 años.