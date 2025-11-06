En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Salud  / Sectores alertan agravamiento de la crisis en la salud y piden soluciones inmediatas

Sectores alertan agravamiento de la crisis en la salud y piden soluciones inmediatas

La crisis en la salud se profundiza por la falta de medicamentos y atención. Pacientes y expertos piden soluciones urgentes para evitar que los colombianos asuman más gastos y riesgos, mientras el Gobierno insiste en que la reforma es la salida.

