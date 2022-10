Sin medidas, Colombia tendría 900.000 contagiados y sistema de salud colapsado: Duque

En un encuentro virtual con el Atlantic Council, para hablar de las medidas que ha tomado Colombia para enfrentar el coronavirus, el presidente Iván Duque aseguró que el país tendría más de 900.000 casos de COVID-19 si no se hubieran tomado medidas oportunas, además, afirmó que el sistema de salud estaría colapsado.

“Si no hubiéramos tomado las medidas que ya hemos tomado, estaríamos quizás en 900.000 casos en Colombia, tendríamos nuestro sistema de salud completamente colapsado”, indicó el presidente Iván Duque.

El mandatario aseguró que el mundo entero tiene que correr para detener la propagación del COVID-19, de lo contrario, el 50 o 60% de la población mundial podría terminar contagiada. Dijo también que se verán muchas muertes a nivel mundial en los próximos meses.

Duque hizo un llamado para que los presidentes del mundo trabajen unidos, porque si no coordinan ayudas y medidas para apoyar a los países que no tienen elementos necesarios como ventiladores, el nivel de muertes incrementaría notablemente.

El presidente indicó que la emergencia del coronavirus no es solo una pandemia, sino también una "crisis del precio del petróleo, del comercio mundial, de demanda agregada y del mercado financiero”.

Agregó que no existe una economía que funcione con mala salud o pérdida masiva de vidas, y que "si no tiene una economía dinámica, no podrá mejorar las capacidades de atención médica" necesarias para combatir la propagación del virus, por lo cual, Colombia le apostará a una mayor reactivación de la economía a partir del 27 de abril.

Duque explicó que su administración ha intentado encontrar el equilibrio entre el distanciamiento adecuado y la actividad económica, manteniendo "sectores abiertos que fueron cruciales para la economía colombiana y la cadena de suministro", incluyendo alimentos y agricultura, servicios esenciales, banca, medios y gobierno.