En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / SuperSalud prorroga por un año la intervención de Capresoca EPS

SuperSalud prorroga por un año la intervención de Capresoca EPS

La medida se extenderá hasta octubre de 2026, luego de que la SuperSalud concluyera que persisten las causas que originaron la intervención inicial por fallas administrativas, financieras y en la atención a los usuarios.

SuperSalud prorroga por un año la intervención de Capresoca EPS
SuperSalud prorroga por un año la intervención de Capresoca EPS
Foto: Capresoca / SuperSalud
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

La Superintendencia Nacional de Salud anunció la prórroga por un año más de la intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS, decisión que mantendrá a la entidad bajo control estatal hasta el 7 de octubre de 2026. De acuerdo con la SuperSalud, la extensión de la medida se adopta debido a que continúan las causas que motivaron la intervención inicial.

Recordemos que Capresoca EPS cuenta con más de 160.000 afiliados en el departamento de Casanare y había sido intervenida desde el 7 de octubre de 2024, medida que se estableció tras detectarse una situación crítica en su operación.

Supersalud.jpg
Foto: Supersalud

Entre los principales hallazgos que, según la Superintendencia, aún persisten, se destacan deficiencias en la gestión administrativa y financiera, aumento en las quejas de los usuarios, tutelas y desacatos, además de dificultades en la entrega oportuna de medicamentos y en la prestación de los servicios de salud.

La Superintendencia señaló que la continuidad de la intervención busca garantizar la atención integral de los afiliados y avanzar en la recuperación de la estabilidad operativa y financiera de la EPS.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Superintendencia de Salud

Pacientes Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad