SuperSalud prorroga por un año la intervención de Capresoca EPS

La Superintendencia Nacional de Salud anunció la prórroga por un año más de la intervención forzosa administrativa de Capresoca EPS, decisión que mantendrá a la entidad bajo control estatal hasta el 7 de octubre de 2026. De acuerdo con la SuperSalud, la extensión de la medida se adopta debido a que continúan las causas que motivaron la intervención inicial.
Recordemos que Capresoca EPS cuenta con más de 160.000 afiliados en el departamento de Casanare y había sido intervenida desde el 7 de octubre de 2024, medida que se estableció tras detectarse una situación crítica en su operación.
Entre los principales hallazgos que, según la Superintendencia, aún persisten, se destacan deficiencias en la gestión administrativa y financiera, aumento en las quejas de los usuarios, tutelas y desacatos, además de dificultades en la entrega oportuna de medicamentos y en la prestación de los servicios de salud.
La Superintendencia señaló que la continuidad de la intervención busca garantizar la atención integral de los afiliados y avanzar en la recuperación de la estabilidad operativa y financiera de la EPS.