Todo lo que deben saber los pacientes de Medimás

Para muchos usuarios que hablaron con BLU Radio, el remedio fue peor que la enfermedad, luego de que Cafesalud pasara a llamarse Medimás.



Por un lado, ya no recibirán asistencia en sus viviendas, además de que las citas que fueron planilladas entre domingo y lunes deberán ser reasignadas. Incluso, a los pacientes que ya les habían autorizado ciertos medicamentos, les volverán a revisar la lista.



En la Clínica Jorge Piñeros Corpas varios pacientes reiteraron sus quejas por el servicio.



“Ayer llegué a las 5:00 de la tarde con una urgencia, me atienden a las 7:40 de la tarde y me citan hoy a las 6:00 de la mañana, me atienden a las 8:30 am y me dicen que no es una urgencia”, narró un paciente.



“Llevo un mes esperando una operación, me dijeron que viviera el jueves, luego el viernes, luego el lunes y hasta el momento no me han atendido”, narró otro paciente.



Estas son las dudas y quejas más frecuentes de los usuarios de Medimás:



