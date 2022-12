Trece positivos de COVID-19 en el Senado durante elección de procuradora

El Senado de la República comunicó que la jornada en que se eligió presencialmente a Margarita Cabello como nueva procuradora, se llevó a cabo un estricto dispositivo de seguridad sanitaria con el que se detectaron 13 contagios de COVID-19. De acuerdo con la corporación hay otros cinco casos a la espera de resultados.

Vea también: Alerta en el Congreso: senador Armando Benedetti confirmó nuevos casos de COVID-19

“Se tiene un reporte de 13 casos de contagios por COVID y 5 a la espera de resultados del total de personas asistentes a las instalaciones del Senado para la sesión presencial”, comunicó el Senado

La primera alerta la dio el senador del Partido de la U, Armando Benedetti, al señalar que un grupo de funcionarios que habrían asistido al congreso a la sesión en la que se eligió el procurador se habrían contagiado del coronavirus. Asi lo hizo saber el congresista en sus redes sociales.

Publicidad

¿Es verdad que hay una contingencia en el @SenadoGovCo porque varios funcionarios que asistieron el día de la elección de la Procuradora han dado positivo en días recientes? Le solicito a la Dirección Administrativa del @SenadoGovCo que confirme dicha información. — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 3, 2020

De inmediato hubo una comunicación de la directora administrativa del Senado quien le confirmo al propio senador estos casos.

“Me he comunicado con la Directora Administrativa del ‪Senado ‬ y me dijo que sí es cierto que algunos funcionarios dieron positivo en los últimos días. De igual forma me informó que se activaron todos los protocolos de seguridad establecidos para estos casos”, señalo el senador en sus redes sociales.

La noticia de los contagios prendió las alarmas en el Congreso y en la dirección administrativa del Senado se reforzaron los protocolos de bioseguridad.

Publicidad

"El presidente del Senado Arturo Char, los miembros de la mesa directiva, la Secretaría General y la Dirección General Administrativa, continúan revisando todas las posibilidades para lograr tener trabajo de manera presencial, bajo los parámetros y recomendaciones extremas de bioseguridad expuestos por la ARL–Positiva y las autoridades expertas en la materia", comunicó el Senado.

Publicidad