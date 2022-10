Universidad Industrial de Santander pide a estudiantes de medicina regresar al hospital

Luego que los estudiantes de medicina de último semestre que están internos en el Hospital Universitario de Santander haciendo su servicio de salud expresaran su ingreso a un paro de actividades por que no tienen las herramientas de bioseguridad para protegerse del contagio del coronavirus, la universidad emitió un comunicado invitando a los estudiantes a regresar a sus actividades académicas.

“Finalmente, el máximo organo de dirección académica de la UIS, consciente de que la situación que se está viviendo como consecuencia de la pandemia por COVID-19 ha sido sorpresiva y novedosa tanto para los estudiantes, las familias, los prestadores de servicios de salud y las instituciones, hace un llamado para que los estudiantes asuman las obligaciones y el servicio social que conlleva formarse en programas del área de la salud, acatando los lineamientos de uso de elementos de protección personal y de bioseguridad pertinentes”, expresó la universidad.

Estudiantes de medicina de la @UIS entraron a paro por falta de tapabocas en el Hospital Universitario de Santander #MañanasBLU → https://t.co/PBf9UxzpHL pic.twitter.com/MNX3aiogDY — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) April 13, 2020

El Consejo Académico de la Universidad Industrial de Santander, reunido en sesión extraordinaria, analizó la solicitud presentada por los estudiantes del programa de medicina, relacionada con la practica formativa (Internado) que realizan en la Empresa Social del Estado Hospital Universitario y consideró que lo mejor para los estudiantes es continuar con su trabajo sobre todo en este momento en el que se atraviesa una crisis a raíz de la pandemia.

#COVID-19 | Recomendaciones para el personal de salud. 👉🏻 Conoce el uso adecuado de los elementos de protección personal. pic.twitter.com/eCvMyaRcQe — UIS (@UIS) April 14, 2020

“Recordemos que la universidad es una institución que toma decisiones en colectivo y no de manera individual como un gobernador o alcalde, en este caso la rectoría ejecuta las decisiones que se toman en grupo que en este caso es el Consejo Superior, luego vienen los Consejos Académicos, luego vienen los Consejos de Escuela y cada uno de esos consejos tienen sus propias obligaciones desde el punto de vista de su responsabilidad, en este caso particular las asignaturas están adscritas a las escuelas y es el consejo de escuela el que tiene que tomar decisiones al respecto, cuando no hay acuerdos en estas instancias el consejo académico expresa un concepto frente a lo que está pasando”, dijo el rector de la universidad, Hernán Porras.

Los estudiantes de medicina por su parte explicaron en un video protesta que no pueden seguir asistiendo al hospital porque no tienen los conocimientos profesionales y tampoco los elementos de bioseguridad para protegerse en medio de la pandemia que se está presentando en este momento en todo el mundo.

"Regresar no es una opción porque no estamos capacitados con el tema del coronavirus, el Hospital debe contratar médicos capactidados, hay muchos que están esperando aportar durante esta cuarentena, nosotros no estamos preparados para atender a pacientes con la COVID - 19", dijo Steve Caballero, líder estudiantes de Medicina.

Este es el comunicado de la UIS: