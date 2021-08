Ante escasez de dosis de Sinovac, la vacunación en Bogotá se hará únicamente mediante agendamiento

Tras denuncias de varios ciudadanos sobre la escasez de la vacuna Sinovac, el Distrito tomó medidas de contingencia para evitar las largas filas que infructuosamente hacen los habitantes de la capital para terminar con la mala sorpresa de la falta de vacunas.

La Alcaldía Mayor señaló que debido a la falta de disponibilidad de las dosis del laboratorio chino, se está a la espera de la entrega de vacunas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

El Distrito, confirmó así, que hay baja disponibilidad de las vacunas de origen chino en Bogotá.

Teniendo en cuenta dicha situación, la vacuna para la segunda dosis y completar el esquema con Sinovac, solo estará disponible y se estará aplicando mediante agendamiento.

“Cuando la Secretaría Distrital de Salud reciba dosis de este laboratorio, realizará la respectiva comunicación a la ciudadanía para continuar avanzando y completar los esquemas de vacunación”, comunicó el Distrito.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para que “conserve la calma, respete a los equipos de vacunación y esté atenta a la información que emita la entidad a través de sus canales oficiales”.

Algunas personas han tenido que recorrer varios puntos para poder completar su esquema, sin embargo, al llegar aseguran, les informan que no hay biológicos de Sinovac.

“He ido al Retiro, he ido a Santa Fe, a Galerías y a varios centros comerciales y nada, lo mismo está pasando con varios amigos”, dijo un afectado a BLU Radio.

“La verdad esáa imposible, no hemos podido conseguir, nos dicen que vayamos a Movistar, etc cuando llegamos unas filas extensas y nos dicen que no que ya se acabaron desde medio día. En este momento no sabemos donde ir”, afirmó otro.

Victor Muñoz director del Dapre, reconoció que en las próximas semanas llegarán más vacunas de Sinovac para continuar con la meta de inmunización.